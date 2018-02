2018-02-04 23:33:00.0

American Football Super Bowl 2018: Was Sie zum NFL-Finale wissen sollten

Heute Nacht läuft der Super Bowl 2018, das Finale der nordamerikanischen Footballliga. New England trifft auf Philadelphia. Ein Überblick voller Infos und Kuriositäten zum Event. Von Tobias Kemberg

Der Super Bowl 2018 ist die größte aller Bühnen im US-Sport. Heute Nacht treffen die New England Patriots und Philadelphia Eagles aufeinander, um den Meister in der nordamerikanischen Footballliga NFL zu ermitteln. Unser A-Z erzählt von Anekdoten und Verrücktheiten rund um das Finale.

Abwesenheit Am Montagmorgen nach dem Super Bowl melden sich im Schnitt sechs Prozent mehr Amerikaner krank als an allen anderen Montagen.

Bierkonsum Rund 125 Millionen Liter Bier werden in den USA am Tag des Super Bowls konsumiert.

Challenge In der Fußball-Bundesliga neu und umstritten, ist der Videobeweis in der NFL seit Jahren etabliert. Zwei Mal können die Cheftrainer auch im Super Bowl einen Spielzug von der Schiedsrichter-Crew überprüfen lassen.

Dach Ursprünglich sollte das 2016 neu eröffnete Stadion in Minneapolis ein Dach erhalten, das sich öffnen lässt oder gar ein offenes Stadion werden. Gut, dass es anders kam – bei einer Durchschnittstemperatur von unter zehn Grad im Januar.

Eagles Das Team aus Philadelphia hat es zum dritten Mal in den Super Bowl geschafft.

Field Goal Bereits zwei Mal gewannen die New England Patriots das große Spiel dank eines erfolgreichen Field-Goals kurz vor dem Ende (2002 und 2004).

Gefahr Wer am Super Bowl-Sonntag arbeiten muss, lebt laut Statistik gefährlicher. So sind beispielsweise Pizzaboten an diesem Tag häufiger in Autounfälle verwickelt als an einem anderen Tag des Jahres.

Halbzeitshow Zum dritten Mal wird beim Super Bowl 2018 US-Künstler Justin Timberlake in der Halbzeitpause auftreten.

Interception In seinen bisherigen sieben Super-Bowl-Partien wurden nur fünf von 309 Pässen von Patriots-Spielmacher Tom Brady von gegnerischen Verteidigern abgefangen.

Jugend Insgesamt 13 Spieler haben in ihrem ersten Karriere-Jahr die große Finalbühne erreicht. Doch zwölf von ihnen werden nur im Falle von Verletzungen ihrer Mitspieler zum Einsatz kommen.

Kickoff Die Eröffnung des Spiels ist nach deutscher Zeit um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Lila Ganz Minnesota hat sich bereits vor Wochen in Lila getaucht, die Farbe der heimischen Vikings.

Mall of America Das mit jährlich rund 42 Millionen Menschen am besten besuchte Einkaufszentrum der Welt beheimatet in dieser Woche das Medienzentrum zum Super Bowl. Insgesamt werden rund 5800 Medienvertreter erwartet.

Nationalhymne US-Pop-Sängerin Pink gebührt die Ehre, in diesem Jahr die amerikanische Nationalhymne vorzutragen.

Overtime 2017 wurde zum ersten Mal ein Super Bowl in der Verlängerung entschieden. Die New England Patriots holten einen 3:28-Rückstand auf und besiegten die Atlanta Falcons mit 34:28.

Patriots New England steht zum achten Mal seit 2002 im Endspiel. Nur zwei davon gingen verloren, 2008 und 2012 gegen die New York Giants. Insgesamt ist es die zehnte Teilnahme für die Patriots.

Quarterback-Duell Patriots-Spielmacher Tom Brady agiert auch im Alter von 40 Jahren noch auf höchstem Niveau. Sein Gegenüber bei den Eagles Nick Foles, 29, war bis Mitte Dezember Ersatzmann hinter Carson Wentz. Dann zog sich dieser einen Kreuzbandriss zu.

Super Bowl: Das sind die Stars PATRIOTS: Die Experten sind sich einig: Spätestens seit seinem 5. Super Bowl Triumph im vergangenen Jahr ist Tom Brady einer der besten Footballspieler aller Zeiten. Foto: David J. Phillip, dpa

Ringe Das Siegerteam erhält rund 150 Super-Bowl-Ringe, jeder davon hat einen Wert von rund 4000 Euro.

Super Bowl-Rekord Mit sechs Titeln sind die Pittsburgh Steelers der erfolgreichste Klub. Die Patriots könnten am Sonntag gleichziehen.

Trophäe Benannt nach dem legendären Trainer Vince Lombardi, hat die Siegertrophäe einen Wert von 20.000 Euro. Hergestellt wird sie bei Tiffany in New York City.

Unkosten Für viele Zuschauer am TV sind die Werbespots spannender als das Spiel selbst. Ein 30-sekündiger Spot im US-Fernsehen kostet in diesem Jahr vier Millionen Euro.

Veranstaltungsmarathon Mehrere Fan-Feste und rund 30 Veranstaltungen gehen vor dem kommenden Sonntag in der Stadt über die Bühne.

Wetten Bei den Buchmachern sind die New England Patriots mit einer Punktedifferenz von 5,5 gegenüber den Philadelphia Eagles das favorisierte Team.

X-Faktor Es müssen nicht immer die Quarterbacks sein, die ein Spiel entscheiden. Bei den Patriots könnte Tight End Rob Gronkowski den Unterschied ausmachen, bei den Eagles ist Verteidiger Fletcher Cox ein Kandidat für diese Rolle.

Yellow Flag Die gelben Flaggen werden im Falle eines Regelverstoßes von den Schiedsrichtern geworfen.

Zweiundfünfzig Der 52. Super Bowl ist der zweite in Minneapolis. Formell ist New England das Heimteam und wählte als solches bereits aus, im Finale seine weißen Auswärtstrikots zu tragen.