Augsburger Panther Panther-Fans heiß auf Play-offs: Tickets nach 20 Minuten vergriffen

Lange Schlange vor dem Stadion: Die Tickets für die ersten Spiele der Play-offs mit den Augburger Panthern sind schon vergriffen. Chancen auf Karten gibt es trotzdem noch. Von Milan Sako

Die Panther-Fans sind heiß auf die Eishockey-Play-offs gegen Nürnberg. Schon ab acht Uhr morgens saßen die ersten Anhänger auf Campingstühlen vor dem Eingang zum 1878-Fanshop im Curt-Frenzel- Stadion.

Augsburger Panther: Karten fürs erste Spiel der Play-offs schnell vergriffen

„Um 12.20 Uhr waren die Karten für das erste Heimspiel vergriffen“, berichtet Stefan Esch aus der Marketing-Abteilung des DEL-Klubs. Vor dem Fanshop im Eisstadion bildete sich eine lange Schlange. Am heutigen Dienstag um 12 Uhr mittags hatte der Kartenverkauf für die beiden Heimspiele in Augsburg am Freitag (10. März) und Dienstag (14. März) begonnen.

„Die Euphorie war noch größer als vor dem Viertelfinale 2010“, sagt Esch und fügt an: „Wir hätten auch das alte, fast 8000 Zuschauer fassende Curt-Frenzel-Stadion locker füllen können.“

2010 hatten die Panther den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert und eine Riesen-Euphorie in Augsburg entfacht, als das Team um Nationaltorwart Dennis Endras bis ins Finale vorstieß und erst dort von den Hannover Scorpions und Trainer Hans Zach gestoppt wurde.

Play-offs: 24 Stunden vor Spielbeginn gehen reservierte Karten in freien Verkauf

Die Tickets aus dem freien Verkauf für das zweite Nürnberg-Heimspiel am 14. März waren nur wenig später um 13.30 Uhr weg.

Zur Erklärung: Das Viertelfinale in der Deutschen Eishockey-Liga zwischen Nürnberg und Augsburg wird im Modus best of seven gespielt. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig und zwei Heimspiele garantiert.

Ausverkauft ist die Partie allerdings nicht, wie die Panther ausdrücklich betonen. Denn 24 Stunden vor Spielbeginn gehen die reservierten Karten in den freien Verkauf, die von den Dauerkarten-Besitzern nicht geordert wurden. „Erfahrungsgemäß sind das jedoch nicht viele Tickets. Denn wer das ganze Jahr über zu uns in die Punktspiele kommt, will sich ja auch die Play-offs gönnen“, sagt Marketing-Mann Esch.