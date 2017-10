2017-10-09 06:15:00.0

FC Augsburg Für mehrere FCA-Profis könnte der Traum von der WM wahr werden

Es kann durchaus sein, dass sich neben Dong-Won Ji und Ja-Cheol Koo noch weitere Profis des FC Augsburg für die Titelkämpfe in Russland qualifizieren. Von Robert Götz

Dong-Won Ji und Ja-Cheol Koo sind mit Südkorea bereits für die WM in Russland qualifiziert. Gut möglich, dass noch einige Fußball-Profis des FC Augsburg mehr ihren Sommerurlaub 2018 nach hinten schieben müssen. Denn für sie könnte der Traum von der WM 2018 (vom 14. Juni bis 15. Juli) Wirklichkeit werden. Wie zum Beispiel für...

Alfred Finnbogason: „Was für eine Nacht. Wir sind nur noch einen Schritt von unserem Traum entfernt“, schrieb der 28-Jährige nach dem 3:0-Sieg in der Türkei, der Island die Tore zur WM ganz weit aufgestoßen hat. Wenn Island am Montag das Heimspiel gegen den noch sieglosen Kosovo gewinnt, dann darf Island zum ersten Mal überhaupt zu einer WM-Endrunde fahren. In der Türkei stand Finnbogason in der Startelf und wurde erst in der 78. Minute ausgewechselt, als Island schon mit 3:0 führte.

0-3 what a night!

One step away from our dream! #roadtorussia pic.twitter.com/SkUPVlBHip — Alfreð Finnbogason (@A_Finnbogason) 6. Oktober 2017

Marwin Hitz: Den 5:2-Sieg der Schweiz gegen Ungarn beobachtete der Torhüter mal wieder von der Bank aus. Konkurrent Yan Sommer, Bürki ist verletzt, überzeugte aber gegen Ungarn nicht. Mit der Optimalausbeute von 27 Punkten steht Hitz mit der Schweiz an der Tabellenspitze. Jetzt kommt es am Dienstag in Lissabon zum großen Finale gegen Portugal (24 Punkte) um die Direktqualifikation.

Kevin Danso, Michael Gregoritsch: Kevin Danso ist derzeit beim FCA nur in der Warteposition. Beim 3:2-Heimsieg der Österreicher gegen Serbien stand der 19-Jährige aber von Beginn an in der Innenverteidigung und bereitete sogar das 1:1 von Guido Burgstaller vor. Der Schalker wurde in der 82. Minute durch Gregoritsch ersetzt. Das bedeutungslose letzte Spiel bestreitet Österreich am Montag in Moldawien. Innenverteidiger Martin Hinteregger hatte schon Anfang vergangener Woche mit einer Sprunggelenksverletzung abreisen müssen.

Opare und Ghana haben die WM-Qualifikation verpasst

Konstantinos Stafylidis: Beim 2:1-Sieg Griechenlands auf Zypern spielte Stafylidis 90 Minuten auf der linken Außenbahn. Mit einem Sieg am Dienstag gegen Gibraltar könnte sich Griechenland den wichtigen zweiten Tabellenplatz sichern.

Ja-Cheol Koo, Dong-Won Ji: Die beiden Offensivspieler sind mit Südkorea bereits für die WM in Russland qualifiziert. Beim Test gegen den WM-Gastgeber erzielte Dong-Won Ji, der in der 64. Minute eingewechselt wurde, das zweite Tor Südkoreas zum 2:4-Endstand. Koo wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Am Dienstag testet Südkorea noch gegen Marokko.

Daniel Opare: 90 Minuten stand der Rechtsverteidiger bei seinem Comeback in der Nationalmannschaft gleich auf dem Platz. Allerdings hat Ghana nach dem umstrittenen 0:0 (der vermeintliche Siegtreffer Ghanas in der Nachspielzeit wurde nicht anerkannt) die WM-Qualifikation verpasst. Ghana tritt am Dienstag in Saudi-Arabien nun noch zu einem Freundschaftsspiel an.

Sergio Cordova: Der FCA-Neuzugang stand beim 0:0 von Venezuela gegen Uruguay 80 Minuten auf dem Platz. Cordova, der bei allen sieben Punktspielen des FCA eingewechselt wurde, bestreitet nun mit dem Tabellenletzten am Dienstag noch das letzte WM-Qualifikationsspiel in Paraguay, das noch um die WM-Teilnahme kämpft.

Alle anderen FCA-Profis starten am Montag (15.30 Uhr) nach dem trainingsfreien Wochenende in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim.