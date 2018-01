2018-01-20 19:44:19.0

FC Augsburg Hinteregger: „Gladbach hat uns den Schneid abgekauft“

In Mönchengladbach verliert der FC Augsburg wegen eines enttäuschenden Auftritts in der ersten Hälfte. So beurteilen Spieler und Verantwortliche die Niederlage. Von Johannes Graf

Letztlich war die Leistung des FC Augsburg nicht ausreichend, um in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zu punkten. 0:2 unterlag die Mannschaft von Trainer Manuel Baum und verpasste den Sprung ins obere Tabellendrittel. Nach der Begegnung nennen Spieler und Verantwortliche Gründe für den unbefriedigenden Ausgang der Partie.

Michael Gregoritsch, Offensivspieler des FC Augsburg: „Wir haben in der ersten Hälfte keinen Druck auf den Gegner und den Ball ausgeübt. Das war viel zu wenig. Wir sind zudem in blöde Konter gelaufen und verdient in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte versuchen wir viel, in einigen Situationen haben Glück und Genauigkeit gefehlt. Deshalb haben wir heute nicht unverdient verloren.“

Daniel Baier, Kapitän des FC Augsburg: „Man darf nicht vergessen, dass wir in Gladbach gespielt haben, bei einer Mannschaft mit viel Qualität. Wir haben die ersten 20, 30 Minuten schlecht gespielt, hatten zu viele Ballverluste, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und zurecht in Rückstand geraten. Trotzdem hatten wir die eine oder andere gute Torchance. In der zweiten Hälfte haben wir ein Powerplay gespielt, uns dafür aber nicht belohnt. Wir sind dann volles Risiko gegangen und Gladbach hätte das Spiel frühzeitig entscheiden können.“

Martin Hinteregger, Verteidiger des FC Augsburg: „Gladbach hat uns in der ersten Hälfte den Schneid abgekauft, die Borussia hat sich relativ einfach durchkomponiert. In der zweiten Hälfte haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Das Ergebnis ist natürlich ärgerlich nach diesem Spielverlauf. Heute wäre mehr drin gewesen.“

Manuel Baum, Trainer des FC Augsburg: „Vor allem die Anfangsphase war nicht gut. Wir haben ganz schwer ins Spiel gefunden, waren nicht gut in den Zweikämpfen, sind nicht ins Pressing gekommen. In der zweiten Hälfte haben wir das komplett gedreht, haben gefällig Fußball gespielt. Mich stört, dass wir nicht zielstrebig genug waren und nicht in Abschlusssituationen gekommen sind. Mit der Leistungssteigerung und dem Einsatz in der zweiten Hälfte bin ich zufrieden.“

Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach: „Wir hatten eine gute Spielkontrolle in der ersten Hälfte, machen verdient das Tor und hatten den Gegner im Griff. In der zweiten Hälfte hat man gesehen, warum der FC Augsburg zuletzt oft viel gepunktet hat. Die Mannschaft hat nie aufgesteckt, wir mussten uns wehren, mussten in die Zweikämpfe kommen. Wenn wir in dieser Phase früher das 2:0 machen, hätten wir mehr Ruhe gehabt. So hat Augsburg immer am Punkt reichen können. Der Sieg fühlt sich gut an. Man hat gesehen, dass die Mannschaft fighten kann.“

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FC Augsburg: „Wir haben schlecht begonnen, waren bis zum 0:1 überhaupt nicht auf dem Platz. Was sonst so gut ist, dass die ganze Mannschaft mit der gleichen Idee auf dem Platz steht, hat nicht funktioniert. Das Spielfeld war zu groß und wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben uns dann in die Partie gekämpft, in der zweiten Halbzeit war der Ausgleich drin. Dass Gladbach hin und wieder die Chance zum Konter hat, ist dann normal.Wir wissen, dass wir in jedem Spiel ans Limit gehen müssen. Heute haben wir gegen einen guten Gegner verloren.“

Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach: „Augsburg spielt sehr einfach, aber auch sehr effektiv. Wir haben sehr gut verteidigt, Augsburg hatte keine ganz große Torchance. Wir haben den Druck der Augsburger ausgehalten und nach vorne hin haben wir immer die Qualität Tore zu erzielen.“