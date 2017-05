2017-05-09 10:30:00.0

Prozess in Aichach Drogen gekauft: Zeitsoldat bangt um seine Stelle

28-Jähriger will Erlebnisse in Afghanistan verdrängen und bestellt Amphetamine, Kokain und Haschisch im Internet. Mit dem Urteil des Gerichts steht seine Zukunft auf dem Spiel. Von Gerlinde Drexler

Um seine Existenz ging es für einen 28-Jährigen aus dem Raum Aichach. Er hatte im Internet vor knapp drei Jahren Drogen bestellt, darunter auch eine größere Menge Amphetamine. Das gab er auch unumwunden zu. Die schwierige Frage, mit der sich das Schöffengericht am Aichacher Amtsgericht auseinandersetzen musste, war das Strafmaß. Der Zeitsoldat machte damals eine schwierige Phase durch, schaffte es aber, sich wieder zu fangen. Von der Höhe des Strafmaßes hing es ab, ob der 28-Jährige von der Bundeswehr automatisch entlassen werden würde.

Einmal durch die Palette der Partydrogen hatte sich der Angeklagte bei einem Online-Händler bestellt. Er orderte Ecstasy-Tabletten, Kokain, Amphetamine und Haschisch. Damals habe er sich in einer schwierigen Lage befunden, so der Angeklagte. Der Soldat war von seinem vierten Afghanistaneinsatz heimgekommen, die Freundin hatte mit ihm Schluss gemacht und sein Vater war mit Verdacht auf Krebs ins Krankenhaus gekommen. Der Angeklagte weiter: „Die Partyszene, zu der ich damals Zugang hatte, gab mir die Möglichkeit, das zu verdrängen.“

Er bekam den Tipp, wie er im Internet an Drogen kommen kann, und gab insgesamt drei Bestellungen auf. Warum er sich quer durch die Angebotspalette arbeitete, begründete der 28-Jährige vor Gericht so: „Das war zum Ausprobieren.“ Ziemlich schnell merkte er, dass „alles nicht so rosig läuft“ und die Drogen ihn auch in seinem Dienst beeinflussten. Er stoppte den Drogenkonsum.

Die Kriminalpolizei war auf den Angeklagten aufmerksam geworden, als der Drogenhändler aufflog. Der hatte seine Waren wie bei einem Versandhandel angeboten. Der Polizeibeamte beschrieb es so: „Man scrollte sich durch die Seite, konnte alles in einem Warenkorb ablegen und zur Kasse gehen.“ Bezahlt wurde mit Bitcoins, einer Internetwährung. Über seine Kunden führte der Drogenhändler sorgfältig Buch. Die Folge: Tausende von Verfahren wie das gegen den 28-Jährigen.

Für Staatsanwalt Andreas Tonn wog vor allem eine der drei Bestellungen des Angeklagten schwer: die 50 Gramm Amphetamine, die laut Gesetz eine „nicht geringe Menge“ darstellen und ein hohes Strafmaß bedeuten. Tonn berücksichtigte, dass der Angeklagte sich damals in einer schwierigen Lage befunden hatte. Der 28-Jährige habe zwar einen „gewissen Aufwand betrieben“, um an die Drogen zu kommen. Kriminelle Energie sah der Staatsanwalt jedoch keine bei dem Angeklagten. Er plädierte für eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten sowie einer Zahlung von 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung.

Verteidiger Sebastian Weber wies auf die Konsequenzen hin, die eine Freiheitsstrafe dieser Dauer für den Soldaten bedeuten würde: „Er wird per Gesetz ab zwölf Monate entlassen.“ In dem Fall müsste der Angeklagte, dessen Zeitvertrag noch sechs Jahre läuft, nicht nur die Ausbildungskosten in Höhe von rund 50000 Euro zurückzahlen. Die Übergangshilfe würde ebenfalls wegfallen und er bekäme auch kein Arbeitslosengeld, zählte Weber auf. Er regte an, ihn zu einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr zu verurteilen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Eva-Maria Kraus machte sich die Entscheidung nicht leicht. Nach langer Beratung verurteilte es den Angeklagten wegen Erwerb von Drogen und Handel zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. An den Förderverein „Keine Macht den Drogen“ muss er als Auflage 2000 Euro zahlen.

Das Schöffengericht orientierte sich an anderen Verfahren, die nach dem Auffliegen des Drogenhändlers ins Rollen gekommen waren. Die Existenz dieser Angeklagten sei bei vergleichbarem Strafmaß nicht so bedroht gewesen wie bei dem 28-Jährigen, führte Kraus aus. „Die Konsequenzen sind zu krass für Taten, die drei Jahre zurückliegen.“

Die Absicht des Gerichts, dem Angeklagten eine automatische Entlassung von der Bundeswehr zu ersparen, verfehlte es jedoch. Die Strafe hätte unter einem Jahr liegen müssen, sagte Verteidiger Weber. Er kündigte deshalb an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.