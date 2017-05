2017-05-14 12:00:00.0

Heimatverein Ein prunkvoll ausgestattetes Wahrzeichen des Manierismus

Kreisheimatpfleger Raab stellt Bauwerke von der Renaissance bis zum Rokoko im Wittelsbacher Land vor. Der Fachmann berichtet auch von einem exquisiten Kunstwerk. Von Franz Friedl

Großen Zuspruch fand auch der zweite Vortrag zur Kunstgeschichte des Wittelsbacher Landes beim Heimatverein Aichach. Nach Romanik und Gotik ging es diesmal um Renaissance, Barock und Rokoko. Die 40 Besucher der Veranstaltung konnten sich bei dem fundierten Vortrag von Kreisheimatpfleger Hubert Raab anhand vieler Bilder mit den Stilformen und zahlreichen Bauwerken dieser Kunstepochen in unserer Heimat vertraut machen.

Dem Referenten gelang es, anschaulich zu vermitteln, wie reichhaltig und von welch hoher Qualität die kunstgeschichtliche Überlieferung im Landkreis Aichach-Friedberg ist. Die Renaissance der Zeit um 1600, die im Augsburger Rathaus von Elias Holl ihre höchste Blüte erreichte, findet sich im Friedberger Rathaus und Schloss sowie in Hofhegnenberg. Die Stilmerkmale wie Rustikasockel, Segment- und Rundgiebel der Fenster sowie gesprengte Portale und Arkadenhöfe sind dafür typisch.

Ein laut Raab exquisites Kunstwerk des Manierismus, des Übergangsstils zum Frühbarock, konnte der Experte am Beispiel der Paarer Kirche bei Kühbach demonstrieren. Die Herren von Haslang ließen ihre damalige Grablege von den Tessiner Stuckarbeitern Gian Antonio und Pietro Castelli mit Fruchtgehängen aus Äpfeln und Quitten sowie stilisiertem Blattwerk ausschmücken. Dabei verwendeten sie als Werkstoff nicht den üblichen Gips, sondern arbeiteten mit gebrannter Terrakotta.

Überreich ausgestattet sind die Kunstwerke des Barock und Rokoko in der Region. Während die frühbarocke Kunst von Bandelwerk, stilisierten Blatt-, Eier- oder Fruchtstäben und in Modeln vorgefertigten Puttenköpfen oder anderen Zierformen geprägt war, beherrschten allmählich kleinere Rund- oder Rechteckfresken und am Schluss das ganze Gewölbe überziehende Riesenfresken, wie in Inchenhofen oder Mering, die Kirchendecken. Aus der Fülle der Beispiele wählte der Referent einige zur Illustrierung aus. Der modellierte Wessobrunner Stuck der Wallfahrtskirche von Maria Birnbaum in Sielenbach zeigt den Beginn der Barockkunst nach dem Dreißigjährigen Krieg. Auch der Bau selbst, der wesentlich auf die Ideen des Komturs Philipp Jakob von Kaltenthal zurückgeht, sei an Originalität kaum zu überbieten. Die, so Raab, herrliche Decke der Stätzlinger Pfarrkirche mit den üppig wuchernden Akanthusranken wird neuerdings dem Stukkateur Hans Jörg Brix zugewiesen. In den Kirchen der Rokokozeit tritt dann an die Stelle des schweren Stucks die lockere Roccaimuschel und überlässt die Deckenflächen dem Freskanten. Neben Baldauf, dem heimischen Maler aus Inchenhofen, wirkte Cosmas Damian Asam im Altarraum der Wallfahrtskirche Herrgottsruh und später ab 1745 Matthäus Günther im Kirchenschiff. Ignaz Paur gestaltete in der Eisingersdorfer Ulrichskirche das Thema der Lechfeldschlacht und Joseph Mages in Dasing die Huldigung der vier Erdteile an Maria.

Da der Vortrag Raabs auf großes Interesse stieß, ist eine Fortsetzung zur Kunst des Klassizismus und des 19. Jahrhunderts angedacht.