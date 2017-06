2017-06-26 18:35:00.0

Polizei Fausthieb nach Kofferdiebstahl in Friedberg

Ohne Beute muss ein unbekannter Mann flüchten, der am Sonntag in einem Zug einen Koffer stehlen will. Eigentümerin rangelt mit ihm am Friedberger Bahnhof.

Einen nächtlichen Einsatz bescherte der versuchte Diebstahl eines Koffers der Friedberger Polizei. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Wie die Polizei mitteilt, war eine 21-jährige Studentin mit der Regio-Bahn von Ingolstadt nach Augsburg unterwegs. Kurz vor dem Friedberger Bahnhof übermannte sie die Müdigkeit und sie nickte kurz ein. Als der Zug hielt, bemerkte sie, dass ihr violetter Koffer, der bei ihr stand, fehlte. Aus dem Fenster sah sie einen ca. 25-jährigen dunkelhäutigen Mann, der ihren Koffer zügig in Richtung Ausgangshalle schob. Sie lief dem Dieb hinter her und fand ihn samt ihrem Koffer am Kreisverkehr auf einer Bank sitzend. Nun behauptete der Dieb, dass der Koffer ihm gehöre. Die Studentin packte ihren Koffer und zog ihn zu sich, was der Unbekannte verhindern wollte. Bei diesem Gerangel schlug ihr der Täter unvermittelt mit seiner linken Faust an die Schulter, wodurch die Studentin eine Prellung erlitt. Erst dann ließ der Unbekannte von ihr ab und floh in Richtung Bushaltestellen. Die Fahndung nach dem rabiaten Kofferdieb verlief negativ. Jetzt das e-Paper, die digitale Zeitung, 14 Tage kostenlos testen. Endet automatisch! Informieren Sie sich hier.