2017-01-21 07:25:00.0

Krankheit Grippe: Praxen und Kliniken in Region sind voll

Wegen der Krankheitswelle herrscht Hochbetrieb bei den Ärzten im Landkreis. Wie die Grippe die Unternehmen trifft. Von Gideon Ötinger

Die Grippewelle beschäftigt die Kliniken an der Paar und die Arztpraxen im Wittelsbacher Land. 66 bestätigte Influenzafälle gab es seit Jahresbeginn in den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg bis Anfang dieser Woche. 35 davon in der Paarstadt, 31 in Friedberg. Das sind so viele, dass die Kliniken um freie Betten ringen müssen. Deshalb werden Operationen, die nicht dringend sind, verschoben (wir berichteten).

Nicht nur in den Kliniken ist die Grippe ein Thema, auch in den Unternehmen ist man sich der Krankheitswelle bewusst. Das sagt Marion Huber, Mitarbeiterin in der Personalabteilung des Aichacher Unternehmens Julius Zorn (Juzo). „Wir merken schon, dass viele krank sind.“ Überdurchschnittlich viele seien es. Nur ob die Mitarbeiter wegen der Grippe oder wegen anderer Krankheiten fehlen, dass kann Marion Huber nicht sagen. Dramatisch seien die vielen Krankheitsfälle aber noch nicht. Bei Juzo könne man ganz normal arbeiten. Auch im Landratsamt Aichach-Friedberg ist die Lage entspannt. Laut der Personalabteilung seien zwar „gefühlt ein paar mehr“ krankgeschrieben als sonst, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller. Akut sei die Situation aber auf keinen Fall.

Viele gehen in die Apotheken

Anders ist das im Zentrum für Allgemeinmedizin in Aichach. Laut Ärztin Elisabeth Gschwändler kommen aktuell „erheblich mehr“ kranke Menschen in das Ärztehaus. Einige davon haben sich mit einer richtigen Influenza angesteckt. Doch nicht jeder, der krank ist, geht zum Arzt. Viele decken sich in Apotheken mit Erkältungsmitteln ein. Der Bedarf solcher Medikamente sei zur Zeit sehr hoch, sagt Monika Betzler von der Wittelsbacher Apotheke in Aichach. „Auffällig“ viele Kunden kämen in den Laden am Stadtplatz und besorgten sich klassische Arzneimittel wie zum Beispiel Grippostad. „Die helfen aber nur bei grippalen Infekten“, sagt Monika Betzler. Denn die Erreger einer Erkältung sind ganz andere als die einer Influenza. „Bei einer richtigen Grippe muss man zum Arzt“, rät die Apothekerin. Diesem Rat folgen viele Menschen im Landkreis, die Arztpraxen sind voll.

Dort wird mithilfe eines Rachenabstrichs oder einer Blutuntersuchung festgestellt, ob der Patient eine richtige Grippe hat oder doch nur eine Erkältung. Das wichtigste Indiz für eine Influenza: „Grippe-Patienten sind viel kränker und länger krank“, sagt Elisabeth Gschwändler. Grippe-Symptome sind beispielsweise Gliederschmerzen, hohes Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Nach acht Tagen ist die Krankheit in der Regel auskuriert. Bis dahin lindern die Ärzte die Symptome der Patienten. Sind die jedoch so gravierend, dass der Allgemeinzustand des Kranken sehr schlecht ist, muss er ins Krankenhaus. „Das kommt auch auf das Alter an“, sagt Gschwändler. Besonders ältere Menschen haben oft ein ohnehin geschwächtes Immunsystem. Für sie kann eine Grippe gefährliche Folgen haben. Wird sie nicht richtig auskuriert, können Lungenentzündungen entstehen – dann wird es kritisch. Deshalb gibt es für Personen, die älter sind als 60 Jahre, die Empfehlung zur Grippeimpfung.

Zugluft und nasse Haare sind keine Grippe-Auslöser

Über die Ansteckung mit der Influenza gibt es verschiedene Mythen: Zugluft, nasse Haare, zu kalte Kleidung und viele mehr. Für Allgemeinärztin Elisabeth Gschwändler sind sie kein zwingender Grund, um krank zu werden. Genauso schließt sie die kalten Temperaturen aus, die derzeit herrschen. Tatsächlich stecken sich Patienten über Tröpfchen mit der Influenza an, die beim Niesen oder Husten ausgestoßen werden. Auch auf Oberflächen können die Viren lauern. Berühren Menschen eine kontaminierte Fläche und fassen sich anschließend mit der Hand an die Nase oder den Mund, können sie sich mit der Grippe anstecken. Nach der Ansteckung bricht die Krankheit in wenigen Tagen sehr heftig aus.