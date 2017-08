2017-08-09 06:59:00.0

Verkehr Immer mehr Fahrer begehen Unfallflucht

Im Stadtgebiet Aichach macht sich jeder fünfte Unfallverursacher davon. Dabei ist die Aufklärungsquote relativ hoch. Welches Problem es auf dem Land gibt. Von Evelin Grauer und Ute Krogull

Ein Betrunkener, der bei Schiltberg erst Schlangenlinien und dann andere Fahrzeuge anfährt und später droht, Polizisten umzubringen. Ein Fahranfänger, der in Affing erst gegen den Zaun des Nachbarn und dann gegen einen Baum fährt – ebenfalls betrunken. Das sind nur einige Fälle von Unfallflucht, die die Polizei Aichach dieses Jahr meldete. Die Tendenz: Die Zahl nimmt zu.

Waren es im ersten Halbjahr 2013 noch 85 Unfallfluchten, sind es in diesem Jahr 106. Im vergangenen Jahr belief sich der Gesamtschaden auf rund 316000 Euro. Dabei sind nur die entdeckten und auch angezeigten Fälle berücksichtigt. Insgesamt gab es 2016 im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Aichach 216 Unfallfluchten – gut zwei Prozent mehr als 2013 – bei jeweils knapp 1500 Unfällen. Im Stadtgebiet Aichach flüchtet im Schnitt jeder fünfte Unfallfahrer.

Wie Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter der PI Aichach berichtet, passieren die meisten Unfallfluchten in der Stadt. Die größere Anonymität verleite offenbar dazu, schneller abzuhauen. Auf dem Land kennt man sich, da bekennt man sich besser. Hinzu kommt laut Schmid, dass in der Stadt die Hetze und der Termindruck größer seien als auf dem Land. Sei es bei Verkehrsteilnehmern, die noch schnell etwas einkaufen wollen oder Lieferdiensten, die schnell etwas abgeben müssen, aber keinen Parkplatz finden. Generell führen auch Alkohol- und Drogenmissbrauch oft dazu, dass Autofahrer flüchten, aus Angst ihren Führerschein zu verlieren. Möglicherweise spielt in einigen Fällen auch die drohende Versicherungshochstufung eine Rolle.

Trotzdem ist die Flucht oft vergebens, denn die Aufklärungsquote liegt je nach Jahr um die 40 Prozent. Zwischen 35 und 40 Prozent Erfolgsquote vermeldet die Polizeiinspektion Friedberg. Peter Zimmermann, stellvertretender Leiter, berichtet von einer ähnlichen Steigerung an Unfallfluchten im Landkreis-Süden wie im Norden. Bei der Ermittlung der Täter helfen Spurendatenbanken für Lack- und Autoteile. Laut Zimmermann kämen der Polizei auch die vermehrte Videoüberwachung, etwa auf Supermarktparkplätzen, und Handy-Fotos von Zeugen zugute. Diesen Trend gibt es zwar auch in Aichach, wie Schmid erzählt, doch dort profitiert die Polizei meist von Zetteln, die Zeugen an der Windschutzscheibe hinterlassen. „In Aichach ist die Videoüberwachung noch nicht so verbreitet“, so Schmid.

Zimmermann zufolge verfolgt die Staatsanwaltschaft Unfallfluchten mittlerweile härter. Meist gibt es eine Geldstrafe, doch unter Umständen drohe Führerscheinentzug oder sogar eine Freiheitsstrafe. Er bemerkt bei den Verursachern ein sinkendes Unrechtsbewusstsein. So mancher steige aus, schaue sich den Schaden an – und fahre einfach weiter. Wenn die Polizei bei ihm aufkreuzt, könne es passieren, dass der Beschuldigte behauptet, er habe gar nichts von dem Zusammenstoß bemerkt. Auch Schmid spricht von einem Wertewandel in der Gesellschaft. Dazu zähle auch, dass mancher möglicher Zeuge nicht von der Polizei behelligt werden will.

Im ländlichen Raum gibt es immer wieder ein Problem, das vielen gar nicht als solches klar ist: Ein Unfall, an dem nur der Fahrer beteiligt ist. Beispiel: Jemand fährt nachts mit dem Auto in den Graben. Er ist nicht verletzt, steigt aus und geht nach Hause. Gerade wenn jemand unter Alkoholeinfluss steht, komme das oft vor. Nicht bewusst ist denjenigen, dass sie im Zweifelsfall einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten auslösen, nämlich dann, wenn jemand anderes das leere Auto findet und die Polizei den Fahrer nicht ermitteln beziehungsweise erreichen kann.

Manche Fälle dagegen sind fast skurril. So der eines Mannes, der betrunken ein Verkehrsschild beschädigte und in den Graben fuhr. Er meldete sich Stunden später bei der Polizei – und behauptete, seine Promille kämen daher, dass er mit allen, die vorbeikamen, ein Bierchen getrunken habe. »Kommentar