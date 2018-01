2018-01-21 11:00:00.0

Erwachsenenbildung Kreatives, Kinderängste, Kickboxen

Die Volkshochschule Aichach-Friedberg setzt im Frühjahrssemester auf Bewährtes und Neues. Auch der digitale Wandel mit seinen Chancen und Risiken gehört dazu

Das Titelblatt der neuen Programmzeitschrift Eule zeigt einheimische Schmetterlinge, die sich beschwingt in der Natur bewegen. Genauso begeistern will die Volkshochschule (vhs) Aichach-Friedberg mit ihren neuen Angeboten. Laut einer Mitteilung ist die Auswahl an Kursen und Vorträgen im neuen Semester wieder groß. Ein neuer Internetauftritt soll die Online-Anmeldung vereinfachen.

Bei den zentralen Veranstaltungen im Studium Generale wird die Literaturreihe in Aichach und Friedberg fortgesetzt. Ebenso finden Kunstführungen in München statt, die inzwischen eine feste Anhängerschar haben. Neu ist ein Vortrag in Aichach zum 200. Jahrestag der Bayerischen Verfassung. Uni-Dozent Christian Boeser-Schnebel will aufzeigen, wie man richtig über Politik streitet und setzt damit die begonnenen Gespräche mit den sogenannten „Wutbürgern“ fort.

In der Webinar-Reihe geht es diesmal um die Themen „Mobilität heute und morgen – technische Möglichkeiten und neue Verkehrskonzepte“ und „Der digitale Wandel – Chancen und Risiken“.

Das Repair-Café gibt es zweimal im neuen, da die Nachfrage sehr groß ist. Weiter ausgebaut wurde die Kooperation mit der Koordinationsstelle Kinderschutz des Kreisjugendamtes. So werden kostenlose Vorträge für Eltern mit Kindern von null bis sechs Jahren in verschiedenen Orten im Landkreis angeboten. Es geht dabei unter anderem um die Themen Einschlafen, Kinderängste, Doktorspiele, Trotzphase, Medienkonsum, Werte in der Erziehung oder die Rolle von Opa und Oma. Erstmals findet auch ein Vortrag in Aindling statt.

In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes wird zum internationalen Frauentag eine Fahrt in die Moschee nach Penzberg angeboten. Dort berichtet die Frau des dortigen Imams von der Rolle der Frau im Islam. Ebenfalls auf dem Programm steht eine Studienreise nach Straßburg in das Europaparlament. In der Nähe bietet die vhs mit der Stadt Friedberg Radtouren an und Exkursionen in und außerhalb des Landkreises.

Im Bereich Fitness gibt es erstmals ein Angebot für „Kickboxen“

Neu im Sprachbereich sind die „vheSpresso“-Kurse, die auch mit einem Teilnehmer durchgeführt werden und intensives Lernen versprechen. Derzeit finden vier Integrationskurse zum Erlernen der Deutschen Sprache in Aichach, Friedberg und Mering statt.

Darüber hinaus sind bewährte Angebote in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Beruf und Karriere, Kultur und Gestalten, Gesellschaft und Leben sowie die Angebote der „jungen vhs“ im neuen Programmheft zu finden. Zum Service der vhs gehört auch, für Firmen individuelle Fortbildungen in den Bereichen EDV-Sprachen und Gesundheit zu erstellen. Anfragen dazu können an Vera Mader, Telefon 08251/873718, gestellt werden.

Die Mitarbeiterinnen geben gerne telefonisch Auskunft und helfen bei der Auswahl der Kurse

Verteilt wird das neue Programm an alle Haushalte in der Zeit zwischen 23. bis 26. Januar. Es steht dann auch im Internet zur Verfügung.

Anmeldungen können ab Erscheinen der Programmzeitschrift getätigt werden, jedoch spätestens sieben Tage vor Kursbeginn. Die Geschäftsstelle ist während der Hauptanmeldezeit auch über Mittag und am Freitag bis 15 Uhr besetzt. Einschreibungen sind persönlich, telefonisch, per Fax, E-Mail oder via Internet möglich. (AN)

Kontakt Volkshochschule Aichach-Friedberg, Telefon 08251/87370, Fax 08251/873716, info@vhs-aichach-friedberg.de, www.vhs-aichach-friedberg.de