2017-05-23 07:04:00.0

Kunstwerk „Landfresser“ prostestiert bei Kissing gegen Osttangente

An der B300 wäre die Stahlskulptur wohl in die Baugrube gefallen. Ob der neue Standort im Wittelsbacher Land allen gefällt, ist eher unwahrscheinlich Von Christian Lichtenstern

Der erste Standort des „Landfressers“ direkt an der B300-Ausfahrt nach Laimering ist buchstäblich dem Landfraß zum Opfer gefallen. Einen „Asyl“-Aufenthalt auf der Grünfläche zwischen Blauen Palais und Vermessungsamt an der Münchener Straße in Aichach lehnte vor eineinhalb Jahren eine Mehrheit im Kreisausschuss ab. Damit das Kunstwerk nicht in die Baugrube für die vierspurige Bundesstraße fiel, holte es Schöpfer Stephan Kreppold zurück zu sich nach Hause auf den Bauernhof im nahen Wilpersberg (Stadt Aichach). Seit dem Wochenende hat das Kunstwerk „Boden schützen“ einen neuen Platz gefunden. Ob es dort glücklich wird, steht noch nicht fest. Und ob sich alle darüber freuen, scheint eher ausgeschlossen zu sein.

Die rote Metallskulptur steht nämlich am nördlichen Ortseingang von Kissing beim Kreisverkehr mit der Weltkugel an der B2. Kreppold, Co-Sprecher des Aktionsbündnisses gegen die geplante Augsburger Oststangente, hat sie dort zusammen mit anderen Gegnern auf Privatgelände als Protest gegen das Straßenprojekt aufgestellt. „Wollen wir das?“, heißt es auf einem Plakat neben dem Kunstwerk.

Ende 2016 hat der Bundestag den neuen Verkehrswegeplan verabschiedet. Die Osttangente zwischen der A8-Auffahrt bei Derching (Stadt Friedberg) und Mering sind dem „Vordringlichen Bedarf“ und der Abschnitt zwischen Mering und der Bundesstraße B17 bei Oberottmarshausen (Kreis Augsburg) dem „Weiteren Bedarf mit Planungsrecht“ zugeordnet. Allein für den ersten vierspurigen Abschnitt bis Kissing und die zweispurige Ortsumfahrung der Kommune sind derzeit 133 Millionen Euro für knapp 16 Kilometer im Plan hinterlegt. Das Aktionsbündnis hat den Flächenverbrauch des Straßenbauprojekts auf 250 Hektar hochgerechnet.

Im Frühjahr 2014 stellte Kreppold die fünf Tonnen schwere Skulptur an der B300-Ausfahrt beim neuen Gewerbegebiet am Gallenbacher Berg auf. Als Sinnbild für den Flächenverbrauch auch im Wittelsbacher Land. Von 2000 bis 2013 seien im Schnitt 81 Hektar (insgesamt rund 1050 Hektar) für Straßenbau, Gewerbe und Wohnungen im Landkreis versiegelt worden, rechneten die Grünen in ihrem Antrag für die Aufstellung am Landratsamt in Aichach vor.

Was stellt der „Landfresser“ dar? Eiserne Fabrikhallen samt Schlot und Hochhaus reiten übers Land auf einem riesigen Maul, das Ähren, Sträucher und Bäume frisst, während Hasen und Vögel in rasanter Flucht das Weite suchen müssen. Biolandwirt Kreppold, stellvertretender Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, hat sich Anfang 2014 sein „Entsetzen über die Versiegelung von wertvollem Ackerboden auf dem Gallenbacher Berg von der Seele geschweißt“, so hat er zumindest selbst die Entstehung in rund 100 Arbeitsstunden mit dem Werkstoff Metall beschrieben.