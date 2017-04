2017-04-23 19:30:00.0

Polizei Mopedfahrer stößt in Pöttmes mit Auto zusammen

16-Jähriger bei Unfall in Pöttmes verletzt. Hubschrauber bringt ihn ins Klinikum. Bei Motzenhofen prallt ein Radler in einen geparktes Anhänger -Gespann.

Mittelschwer verletzt wurde ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17 Uhr in Pöttmes. Wie die Polizei berichtet, hat ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Der 16-jährige Mopedfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war laut Polizei auf der Staatsstraße 2035 in Richtung Neuburg unterwegs. An der Auffahrt der Von-Gumppenberg-Straße wollte ein 55-jähriger Autofahrer nach links auf die Staatsstraße auffahren. Dabei übersah er laut Polizei den von links kommenden Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mopedfahrer prallte auf den vorderen linken Bereich des Autos, so dass er über die Motorhaube mehrere Meter durch die Luft flog, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Der 16-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und war laut Polizei bei Bewusstsein und ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Augsburg. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden an dem total beschädigten Moped und an dem Auto wird auf insgesamt 16000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa anderthalb Stunden teilweise gesperrt. Die Feuerwehr Pöttmes war im Einsatz.

Ebenfalls am Samstag kollidierte beim Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen ein Radfahrer mit einem laut Polizei falsch parkendem Auto-Anhänger. Der 37-jährige Mountainbikefahrer war gegen 13.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2047 vom Hollenbacher Ortsteil Mainbach Richtung Motzenhofen unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang von Motzenhofen prallte er gegen ein Auto-Anhänger-Gespann, das laut Polizei halb auf dem Radweg stand. Durch den Aufprall zog sich der Radfahrer Verletzungen im Gesicht zu und erlitt diverse Prellungen. Er wurde ambulant im Aichacher Krankenhaus versorgt. Zudem wurden seine Brille und seine Armbanduhr beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Der Radfahrer hat laut Polizei erklärt, das Anhänger-Gespann sei nicht ausreichend kenntlich gemacht gewesen, so dass er das Hindernis nicht bemerkt habe. Gegen den Fahrer des Fahrzeugführers des Gespanns wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. (bac)