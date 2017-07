2017-07-12 06:58:00.0

Aichach-Friedberg Polizei hat im Landkreis alle Hände voll zu tun

Die Aichacher Beamten sammeln mehr als 3000 Überstunden pro Jahr an. Die Inspektion ist wie viele andere unterbesetzt. Welche Folgen hat das für die Bürger? von Nicole Simüller und Ute Krogull

In der Aichacher Polizeidienststelle arbeiten 49 Frauen und Männer. Theoretisch. Tatsächlich verfügbar sind 42 Beamte. In der Friedberger Inspektion klaffen die Zahlen noch weiter auseinander: 56 Leute stehen auf dem Papier, praktisch sind es weniger als 40. Sie decken 24 Stunden am Tag ab, 365 Tage im Jahr. Geht das?

Peter Zimmermann ist stellvertretender Dienststellenleiter und sagt: „Die Polizeiinspektion Friedberg ist schwer in personeller Not.“ Und das seit Jahren. Die Belastung nehme zu. Letzteres bestätigt Erich Weberstetter, Leiter der Aichacher Inspektion: „Die Arbeitsbelastung hat spürbar zugenommen.“ Zwar beurteilt er die Lage in Aichach nicht so dramatisch wie sein Kollege in Friedberg. Dennoch sagt auch er: „Wir stehen personell nicht so ganz da, wie es sein sollte.“

Auf Personaleinsparungen folgte die Pensionierungswelle

Die Folge: Die Mitarbeiter müssen Überstunden machen. Rund 3300 waren es Weberstetter zufolge im Jahr 2015, 3200 im vergangenen Jahr – gut 70 pro Person. Seit zehn Jahren arbeitet er in der Polizeiinspektion Aichach. „Ich habe noch nie erlebt, dass wir unter 3000 kommen“, sagt er. Zum Vergleich: Die Friedberger Polizei sammelte im vergangenen Jahr 2500 Überstunden an. Vier Jahre zuvor war es nicht einmal die Hälfte gewesen. Weber-stetter erklärt: „Die Personaldebatten verfolgen mich, seit ich dabei bin.“ Auf die massiven Personaleinsparungen früherer Jahre sei eine Pensionierungswelle gefolgt, die der Polizei nach wie vor zu schaffen mache. Bis der neu eingestellte Nachwuchs so weit sei, werde es noch dauern.

Auf dieses Problem machte jetzt die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr aufmerksam. Sie kritisiert, dass sich an der schlechten Personalsituation der Polizei seit Jahren nichts ändere, obwohl die Anforderungen und Arbeitsbereiche zunehmen.

Die Cyber-Kriminalität zum Beispiel. Zwei Beamte kümmern sich bei der Aichacher Polizei schwerpunktmäßig um sie. Schon vor einem Jahr hatte Weberstetter gesagt: „Ich könnte noch zwei Kollegen damit beschäftigen.“ Hinzu kommt viel Arbeit, die nach außen niemand sieht: So zum Beispiel rund 300 Begleitfahrten im Jahr, bei denen die Beamten Schwertransporte absichern, die auf der Bundesstraße 300 unterwegs sind. Hier gibt es zumindest eine kleine Erleichterung, weil derzeit kaum noch Bauteile für Windräder transportiert werden. Aber auch Fahrten mit Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach zu Gerichten schlagen zu Buche. Pro Tag fallen Weberstetter mindestens ein oder zwei dieser Transporte an. Ein Beamter ist dafür im Personalschlüssel vorgesehen. Er kümmert sich unter anderem auch um die Vernehmungen der Insassen.

Fußstreifen kommen laut Polizei zu kurz

Liebend gerne würde Weberstetter „mehr Polizei auf die Straße“ bringen, wie es die Politik bundesweit immer wieder fordert. Fußstreifen kommen in seinen Augen im Wittelsbacher Land zu kurz. Doch die Beamten müssten notgedrungen Prioritäten setzen. Dennoch betont der Inspektionsleiter: „Es muss sich niemand Sorgen machen.“ Die Arbeit, die reinkomme, werde erledigt – egal, wie es um die Personaldecke bestellt sei. Im Zweifel müsse jemand, der auf die Dienststelle komme, eben warten oder später wiederkommen. „Eine Parkbehinderung muss bei einem Unfall hintanstehen“, so Weberstetter.

Es gibt vier Dienstgruppen, damit die Polizei rund um die Uhr besetzt ist. In Aichach und Friedberg gibt es allerdings unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Die Aichacher Beamten arbeiten Weberstetter zufolge noch entsprechend einer Ausnahmegenehmigung für die Polizei. Demnach dürfen Nachtschichten zwölf Stunden dauern und die Ruhezeit zwischen zwei Schichten kann auf sechs Stunden reduziert werden. Die Ausnahmegenehmigung läuft heuer aus. Weberstetter rechnet damit, dass seiner Inspektion Ende des Jahres eine Umstellung ins Haus steht. In Friedberg wird bereits nach einem neueren Modell gearbeitet: Nachtschichten dürfen maximal zehn Stunden dauern, die Ruhezeit muss mindestens elf Stunden lang sein.

Bei Großveranstaltungen kommt Hilfe von außen

Die größten „Brocken“ im Terminkalender der Aichacher Polizei sind alljährlich das Aichacher Stadtfest und das Kühbacher Brauereifest. Dann kommt Unterstützung aus Augsburg. Auch an anderen Tagen helfen die Nachbarinspektionen aus: Zum Beispiel, wenn im Grenzbereich des Landkreises etwas passiert oder die Aichacher Beamten überlastet sind. Weberstetter zufolge ist Hilfe von außen selten nötig. „Wenn es einen Einbruch gibt, kann die Bevölkerung aber sicher sein, dass die Polizei mit allen verfügbaren Kräften – möglicherweise auch Fremdkräften von außen – interveniert.“