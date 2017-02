2017-02-09 15:32:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Toter im Wald ist der vermisste Rentner aus Zahling

Dokumente beim Leichnam beweisen, dass es sich bei dem im Wald bei Obergriesbach gefundenen Toten um den 82-jährigen Zahlinger handelt. Es gibt neue Kenntnisse zur Todesursache. Von Carmen Jung und Nicole Simüller

Von seinem Spaziergang am 8. Januar ist er nie zurückgekehrt. Jetzt ist offenbar zumindest sein Schicksal geklärt: Bei der männlichen Leiche, die die Polizei am Mittwochvormittag in Obergriesbach gefunden hat, handelt es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um den seit Wochen vermissten 82-jährige Rentner aus Zahling. Das hat das Polizeipräsidium in Augsburg am Donnerstag mitgeteilt.

Diese Vermutung lag bereits nahe, als die 100 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die am Mittwochvormittag ein Waldstück nördlich von Obergriesbach durchkämmten, gegen 11 Uhr den Leichnam fanden. Inzwischen ist die Vermutung untermauert. Denn es wurden entsprechende Dokumente bei dem Leichnam gefunden, so die Polizei. Auch wenn weitere Identifizierungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen seien, gehe die Kripo davon aus, dass der Tote der vermisste Rentner sei, heißt es in der Pressemitteilung.

Der gefundene Leichnam war wohl der vermisste Zahlinger

Was die Todesursache anbelangt, erhofft sich die Kriminalpolizei von einer Obduktion weitere Aufschlüsse. Gewalteinwirkung war wohl nicht im Spiel. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei nicht davon auszugehen, so die Polizei. Sie vermutet, dass sich der Rentner in dem Waldstück verirrt hat und dann ziel- und orientierungslos umherlief. Vermutlich sei er gestürzt oder aus Erschöpfung zu Boden gesunken und schließlich gestorben.

Das Schicksal des Zahlingers bewegte die Menschen im Ort und in der Gemeinde. Sein Verschwinden war rätselhaft. Am Sonntag, 8. Januar, war der Mann gegen 15.15 Uhr zuletzt in Zahling zu Fuß gesehen worden. Einen Tag später begann die Polizei mit der Suche. Hubschrauber und Hunde wurden eingesetzt, die Zahlinger Feuerwehr half ebenfalls mit. Doch die Einsatzkräfte fanden keine Spur von dem 82-Jährigen. Ebenso ergebnislos verlief wenige Tage später eine Suchaktion er Dorfgemeinschaft mit 90 Helfern und abermaliger Beteiligung der Feuerwehr. Immer wieder machten sich auch ältere Zahlinger auf den Weg, um nach dem Mann zu suchen.

Schon bald vermutete die Polizei einen Unglücksfall, zumal der vermisste Senior auf Medikamente angewiesen war. Die Kriminalpolizei übernahm nach zwei Wochen die Ermittlungen und kündigte weitere Suchaktionen an, sobald der Schnee geschmolzen sei. Die Aktion am Mittwoch brachte nun die traurige Gewissheit.