2017-04-09 14:10:00.0

Polizeireport Unfall: 21-Jähriger aus nördlichem Landkreis lebensgefährlich verletzt

Eine betrunkene Autofahrerin prallte am Sonntagmorgen bei Zuchering (Ingolstadt) gegen ein Brückengeländer. Ihr Beifahrer aus dem Landkreis wurde eingeklemmt.

Ein 21-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg ist bei einem Autounfall nahe dem Ingolstädter Stadtteil Zuchering am frühen Sonntagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Er war Beifahrer im Auto einer 24-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Die junge Frau war gegen 4 Uhr mit ihrem Mercedes 190 E auf der Hans-Denck-Straße stadtauswärts in Richtung Zuchering unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie kurz vor dem Übergang in die Straße „Alte Mühle“ vermutlich infolge von Alkoholgenuss in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte frontal mit der Beifahrerseite gegen ein Brückengeländer.

Der Beifahrer wurde durch das Brückengeländer, das sich in den Wagen bohrte, eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schwersten Kopfverletzungen ins Klinikum. Nach Angaben der Polizei vom Sonntagvormittag besteht akute Lebensgefahr. Die Frau wurde leicht verletzt. Auch sie wurde in einer Klinik stationär aufgenommen. Wie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mitteilte, konnte sie sich selbst aus dem Wagen befreien. Bei ihr wurde laut Polizei Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkotest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

24-jährige Autofahrerin war laut Polizei betrunken

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete an, den Mercedes sicherzustellen, um eventuelle technische Mängel abzuklären. Sie veranlasste außerdem eine Blutentnahme bei der 24-Jährigen und die Sicherstellung ihres Führerscheins. An dem Auto war Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. Am Einsatzort waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Berufsfeuerwehr Ingolstadt sowie die Freiwilligen Feuerwehrn Zuchering und Brunnenreuth. (nsi/AN)