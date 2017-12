2017-12-07 18:22:00.0

Polizei Vier Unfälle auf der A8

Im Berufsverkehr am Morgen kommt es zu Staus. Grund dafür waren mehrere Zusammenstöße, an denen insgesamt zehn Fahrzeuge beteiligt waren. Verletzte gab es auch.

Vier Verkehrsunfälle haben sich im morgendlichen Berufsverkehr am Donnerstag auf der Autobahn ereignet. Insgesamt waren laut Polizei zehn Fahrzeuge beteiligt, es gab vier Verletzte. Deshalb kam es zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Zum ersten Mal krachte es gegen 8.50 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck bei einem Auffahrunfall auf der linken Fahrspur mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Autofahrer hatten verkehrsbedingt abbremsen müssen. Ein 29-jähriger Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei erlitt ein 46-Jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15000 Euro.

Weil Öl ausgelaufen war, war die linke Spur wegen der Reinigungsarbeiten blockiert. In der Folge baute sich laut Polizei schnell ein Stau auf. In dessen Verlauf kam es gegen 9.50 Uhr zwischen Sulzemoos und Dachau zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 56-Jährige erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf einen Kleintransporter auf, der wiederum auf einen Wagen vor ihm. Dessen 36-jähriger-Fahrer und seine ebenfalls 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Unfallverursacherin erlitt Schnittwunden und schwere Prellungen. Da zunächst schwerere Verletzungen befürchtet wurden, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Zu dessen Landung musste die Autobahn für etwa 20 Minuten komplett gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35000 Euro. Gegen 11.25 Uhr konnte die Unfallaufnahme beendet werden.

Im weiteren Verlauf kam es aufgrund des immer wieder stockenden Verkehrs zu weiteren zwei Auffahrunfällen mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. (AN)