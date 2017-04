2017-04-13 00:03:52.0

Fußball-Landesliga Aindling bringt den Gegner nicht zu Fall

Der TSV liefert eine ausgesprochen schwache Vorstellung bei der 0:3-Niederlage im Nachholspiel beim SC Olching ab. Die Gäste erspielen sich kaum Torchancen und lassen sich den Schneid abkaufen Von Johann Eibl

Der April scheint nicht gerade der Monat des TSV Aindling zu werden. Am Sonntag blieben die Landesligafußballer in Mering ohne Punkt und ohne Tor, gestern abend in Olching sah es keinen Deut besser aus. Im Gegenteil: Die Leistung bei der 0:3-Niederlage im Amperstadion war ausgesprochen mäßig. In dieser Verfassung sind die Aindlinger weit entfernt von Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

Bezeichnend für die schwache Verfassung gegen einen Aufsteiger, der bissiger wirkte, war eine Szene in der 73. Minute. Moritz Buchhart bediente Daniel Ritzer, ein Spielzug wie aus dem Bilderbuch des Fußballs. Doch Ritzer vergab die Riesenchance. Am Ende mussten die Aindlinger froh sein, dass sie die Partie mit elf Mann beenden konnten. Alexander Lammer drohte nach einem Tritt auf den Kopf von Paul Niehaus Rot. Der Schiedsrichter, der eine Unzahl Gelber Karten zückte, erwies sich als gnädig.

Dass eine Abwehr bei einer Ecke den Ball nicht unter Kontrolle bringt, das kann schon mal passieren. Die Aindlinger aber sahen gleich binnen weniger Sekunden viermal schlecht aus bei Eckbällen. Und das blieb keineswegs ohne Folgen. Zuerst lenkte Johannes Raber den Ball an die Latte, wenig später war Martin Held erfolgreich. Von den Oberbayern ging auch danach mehr Gefahr aus als von den Aindlingern, bei denen Simon Knauer mal Mut zeigte, als er sich aus 20 Metern versuchte. Der SC verzeichnete einige Fernschüsse, die sich sehen lassen konnten; Bernhard Dehmel traf sogar die Latte.

Matthias Steger zählte zu den wenigen Lichtblicken

Noch einmal war die TSV-Abwehr gar nicht im Bild. Maximilian Lutter trat einen Freistoß von rechts, innen verlängerte Marco Bläser den Ball mit dem Kopf. Es hatte sich gelohnt für die Zuschauer, bis zum Ende auszuharren. Das 3:0 war eine echte Augenweide. Özkan Kochan traf mit einem Freistoß genau in den hinteren Winkel.

Matthias Steger zählte zu den wenigen Lichtblicken im Verliererteam. Aber immer dann, wenn er von links einen Ball nach innen beförderte, stand dort niemand, um von der Vorarbeit zu profitierten. Was ebenfalls zu denken geben sollte: Mit den drei neuen Kräften wurde das TSV-Spiel nicht besser. Der Olchinger Manuel Ezberci gab nur ein kurzes Gastspiel. 14 Minuten nach seiner Einwechslung schlenderte er mit Gelb-Rot geradezu provokativ vom Rasen.

SC Olching Stefan Held, Frank, Dag, Lutter, Obermeier, Kochan, Niehaus, Dehmel (69. Ezberci), Fuchs (80. Kopyciok), Martin Held, Bläser (65. Mitschke).

TSV Aindling Peischl, Raber, Huber, Mayr, Englisch, Modes, Wiedholz (64. Buchhart), Putz (64. Lammer), Steger, Knauer, Jacobi (46. Ritzer).

Tore 1:0 Martin Held (7.), 2:0 Gläser (55.) , 3:0 Kochan (90.) Schiedsrichter Uhrmann (SpVgg Kaufbeuren) Zuschauer 150 Gelb-Rote Karte Ezberci (Olching (83./Ball wegschlagen).