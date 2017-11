2017-11-10 18:06:00.0

Fußball-Landesliga Aindling hat Heimsieg im Blick

An die Partie in Kaufbeuren erinnern sich die TSV-Verantwortlichen gerne. Im Heimspiel am Sonntag gegen die Allgäuer fallen Wolfgang Klar und Lukas Wiedholz aus. Kehrt Patrick Modes ins Team zurück? Von Johann Eibl

Egal wie die vergangenen drei Landesligapartien in diesem Jahr auch ausgehen werden, die Fußballer des TSV Aindling werden in jedem Fall auf einem Platz in die Winterpause gehen, der am Ende der Runde zumindest die Teilnahme an der Abstiegsrelegation zur Folge hätte. Vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die SpVgg Kaufbeuren trifft daneben aber auch der Hinweis zu, dass die Bilanz am Schüsselhauser Kreuz zuletzt sich einigermaßen sehen lassen konnte. Wenngleich selbst in diesen Heimpartien zu wenige Punkte heraussprangen.

Auch beim Gegner läuft es derzeit nicht gerade ideal – aus den vergangenen fünf Begegnungen holten die Allgäuer lediglich einen Sieg, zuletzt beim 2:1 gegen den FC Stätzling. Bei diesem Thema hakt Trainer Thomas Wiesmüller ein: „Das ist für uns ein Aufhänger. Vielleicht können wir schauen und in diese Kerbe hauen.“ Allerdings verweist er auch auf die Tatsache, dass die SpVgg erst 18 Treffer kassiert hat, lediglich Spitzenreiter Nördlingen steht in der Beziehung noch besser da.

Doch es gibt noch einen weiteren Lichtblick für die Elf vom Schüsselhauser Kreuz. Am 22. Juli gewannen die Aindlinger 1:0 in Kaufbeuren, ein ungemein glücklicher Erfolg. Moritz Buchhart war in der 92. Minute zur Stelle. Wiesmüller war damals noch nicht mit von der Partie. Der Sportliche Leiter Josef Kigle und Co-Trainer Tobias Völker haben ihm berichtet, wie der TSV damals in der Nachspielzeit zuschlug. Wiesmüller: „So was nimmt man doch gerne mit. Warum soll es am Sonntag nicht wieder so sein?“

Florian Peischl musste seine geplante Reise nach Asien wegen eines Todesfalls in der Familie um eine Woche verschieben, der Torhüter wird daher am Sonntag nochmals auf der Bank sitzen. Wolfgang Klar war mit einer Mittelohrentzündung die ganze Woche krank geschrieben, daher würde sein Einsatz wohl keinen Sinn ergeben. Lukas Wiedholz macht gesundheitlich weitere Fortschritte, gegen Kaufbeuren wird er aber ebenso noch fehlen wie David Englisch, der voraussichtlich erst 2018 wird wieder eingreifen können.

Patrick Modes konnte die ganze Woche normal mittrainieren, in welcher Form der Kapitän am Sonntag zum Zug kommen wird, das ließ der Coach noch offen. Klar ist, dass Christian Wink nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung steht. Mit der Suspendierung von Matthias Steger ist der Kader des TSV Aindling um einen Kandidaten kleiner geworden. Wie sieht Thomas Wiesmüller diese Personalie? „Aus meiner Sicht ist das Thema erledigt. Ich bin ein Trainer, der einem Spieler mehrere Chancen gibt. Er hat immer nur genommen, nicht gegeben. Das meine ich nicht sportlich. Da muss man dann die Reißleine ziehen.“