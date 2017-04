2017-04-10 00:04:21.0

Schießen Drei Schützenvereine feiern gleich drei Mal

Sulzbach, Eisingersdorf und Schönbach stellen je drei Meister. Doch auch viele andere jubeln: 29 Titel verteilen sich auf 22 Vereine

Am letzten Rundenwettkampfwochenende im Sportschützengau Aichach ging es spektakulär zu: Igenhausen verschoss zwei Meistertitel und in sieben von 20 Gruppen entschied die Ringzahl bei Punktgleichheit über Meistertitel und Abstieg. Fünf Mal holte sich der Tabellenzweite noch den Titel. Sulzbach, Eisingersdorf und Schönbach feierten jeweils gleich drei Meisterschaften. Doch es zeigte sich auch, wie breit der Schützengau Aichach aufgestellt ist, denn die 29 Titel verteilen sich auf 22 Vereine.

In der Luftgewehr-Gauoberliga A holte sich Sulzbach mit einen Sieg gegen Oberbernbach die Meisterschaft. Gallenbach II und Aichach I konnten sich nicht in der obersten Klasse halten und treten nächstes Jahr in der Gauoberliga B an. Tobias Kein aus Todtenweis ist Bestschütze dieser Klasse in der Saison 2016/2017 mit einem Schnitt von 387,3 Ringen. Mit Mainbach I, die sich in der Gauoberliga B-1 mit acht Punkten Vorsprung schon frühzeitig die Meisterschaft gesichert hatten und Eisingersdorf I aus der Gauoberliga B-2 kommen zwei ganz starke Teams in die oberste Klasse.

In der Gruppe 2 standen gleich drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Tabellenführer Igenhausen kam in Schiltberg unter die Räder und machte damit den Weg frei für Eisingersdorf, das gegen Inchenhofen einen klaren Sieg einfuhr. Gleichzeitig hielt Schiltberg mit dem Sieg gegen Igenhausen die Klasse.

Wilprechtszell, Zahling, Inchenhofen und Oberbernbach werden nächste Saison die Gauliga verstärken. Anna-Lena Ott aus Schiltberg holte sich den Titel der Bestschützin in der Gauoberliga B mit einem Schnitt von 383,6 Ringen.

Mit Todtenweis (Gruppe 1) und Igenhausen (Gruppe 3) standen schon zwei Meister der Gauliga vor dem letzten Rundenwettkampf fest. Auch der Meistertitel von Sulzbach in der Gruppe 2 war nicht wirklich gefährdet. In Gruppe 4 blieb Edenried bis zum Schluss punktgleich mit Schönbach, hatte aber das schlechtere Ringergebnis. Edenried II, Sielenbach I, Inchenhofen II und Oberwittelsbach II verabschieden sich in die A-Klasse. Bestschützin der Gauliga ist Veronika Pfaffenzeller (Sulzbach) mit einem Schnitt von 380 Ringen.

Eine besondere Konstellation gibt es in der Abschlusstabelle der A-Klasse, Gruppe 1. Eine jeweils punktgleiche Doppelung an der Tabellenspitze, im Mittelfeld und am Tabellenende. Hier entschieden wieder die Ringergebnisse für Rehling zur Meisterschaft und Osterzhausen zum Abstieg. In der Gruppe 2 stand mit Schönbach der Meister schon fest. Überraschend rettete sich noch Neukirchen. Unterschneidbach steigt ab.

Wie in der Gauoberliga B musste Igenhausen auch in der A-Klasse, Gruppe 3 die Tabellenführung am letzten Tag aus der Hand geben, und auch hier gab es zum Schluss drei Mannschaften mit gleichem Punktestand. Ecknach feierte den Meistertitel. Unterwittelsbach I war in Gruppe 4 schon vorab Meister. Josef Neumair aus Klingen ist der Bestschütze der gesamten A-Klasse mit einem Schnitt von 278,8 Ringen.

In der B-Klasse hatten Schiltberg III, Gallenbach IV und Klingen II schon den Sekt kaltgestellt und erledigten ihre Aufgaben mit Bravour. In Gruppe 3 holte sich der Tabellenzweite Unterbernbach noch die Meisterschaft. Bemerkenswert auch der Kampf um den Klassenerhalt in Gruppe 4. Hier schaffte der Tabellenletzte der Vorwoche, Ecknach, noch den Sprung von Platz 6 auf Platz 4. Mit einem Schnitt von 278 Ringen war Simon Schalk aus Schiltberg bester Schütze der B-Klasse.

Auch in der Jugendklasse stehen die Meister fest. In der A-Klasse holte sich Aichach mit einem tollen Punktevorsprung die Meisterschaft vor Sulzbach I. In der B-Klasse war es ganz knapp, Eisingersdorf sicherte sich die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor Inchenhofen. In der C-Klasse darf Allenberg feiern. Carolina Sophia Müller aus Sulzbach lieferte mit 281 Ringen wieder einmal das Top-Ergebnis dieses Wochenendes ab.

Ganz souverän holte sich Schönbach I in der höchsten Liga der Luftpistolenschützen, der Gauliga, die Meisterschaft mit 24:0-Punkten. Auch in dieser A-Klasse setzte sich Griesbeckerzell ohne Punktverlust durch. Beinahe hätte Schönbach eine zweite Meistermannschaft feiern können, doch aufgrund der besseren Ringzahl jubelte in der B-Klasse Blumenthal. Mit der gleichen Punktzahl holte sich Inchenhofen den Titel in der C-Klasse. Andreas Stadlmayr aus Schönbach und Jörg Seckler aus Untergriesbach schossen mit je 372 Ringen das beste Ergebnis mit der Luftpistole an diesem Wettkampftag.

Bei den Schützen, die aufgelegt schießen, sicherten sich Sulzbach I und Eisingerdorf I die Meistertitel der beiden Wettkampfklassen. (AN)