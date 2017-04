2017-04-18 00:03:26.0

Fußball-Landesliga Ehekirchen ballert sich vom Tabellenende weg

Gegen Stätzling gelingt dem FCE ein deutlicher Sieg. Kissings Interimsduo kassiert zwei Pleiten. Mering überrascht

Bewegung kam am Osterwochenende in den Abstiegskampf in der Landesliga Südwest. Während der Kissinger SC auch nach der Trennung von Trainer Vladimir Manislavic in Richtung Bezirksliga taumelt, feiern Ehekirchen und Mering Erfolgserlebnisse.

Die Hausherren, die sich für die 0:7-Schlappe im Hinspiel revanchieren wollten, hatten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der zweiten Minute gingen sie durch Max Käser in Führung. Während vom FC Stätzling auch im Anschluss wenig bis gar nichts in Sachen Offensive kam, drängte der FCE auf das zweite Tor. Die größte Chance hatte Matthias Rutkowski, aber seine Volleyabnahme strich knapp vorbei (15.). Besser machten es die Ehekirchener dann in der 38. Minute: An der Mittellinie erkämpfte sich Robert Zisler das Spielgerät, tankte sich durch und legte quer zu Käser. Mit einem Querschuss traf dieser zum 2:0. Stätzling war nun völlig verunsichert und musste vor der Pause sogar den dritten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem weiten Ball von David Labus ging Florian Wenger alleine auf FC-Schlussmann Julian Baumann zu und vollendete zum 3:0 (41.). (AN)

Weiterhin im freien Fall befindet sich der Kissinger SC. Nach der Trennung von Trainer Vladimir Manislavic (wir berichteten) gab es am Ostersamstag eine 0:5-Klatsche gegen den Tabellenzweiten FV Illertissen II. Bereits nach 58 Minuten stand es 0:4 aus der Sicht des Teams des Interimsduos Mario Borrelli und Bastian Lang. Die Tore für Illertissen erzielten Michael Geldhauser (11. und 22.), Daniel Lang (57. und 58.) und Christoph Amann (85.)

Auch gegen den TSV Gilching glückte den Kissingern nicht die Wende. Die Gäste gingen bereits in der ersten Spielminute durch Lukas Hornung in Führung. Nach dem Ausgleich durch Jonas Gottwald kam nochmals Hoffnung auf, doch Ramon Adofo machte die Hoffnungen per Doppelschlag zunichte.

Einen unerwarteten Punktgewinn im Abstiegskampf verbuchte der SV Mering beim souveränen Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg. Die frühe Führung durch Fabian Krug konnte Neuzugang Andreas Rucht in der 60. Spielminute egalisieren. Für den SVM war es das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. (AN)