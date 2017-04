2017-04-22 04:03:00.0

Fußball-Kreisliga Gerangel um die Spitzenplätze

Ecknach hat gegen Alsmoos-Petersdorf etwas gutzumachen. Pöttmeser Wundertüte empfängt Langenmosen. Kühbach im Abstiegskrimi gefordert. Von Sebastian Richly

Wie wichtig der 4:0-Erfolg des TSV Kühbach über den TSV Pöttmes am vergangenen Spieltag war, verrät der Blick auf die Tabelle. Zwar steht der Aufsteiger nach wie vor auf dem Abstiegsrang zwölf, doch der Rückstand zum rettenden beträgt lediglich drei Punkte. Nun muss das Team des Spielertrainerduos Frank Lehrmann und Emanuel Miok ausgerechnet beim BSV Berg im Gau ran. Die stehen genau einen Platz vor den Kühbachern und somit zwischen dem TSV und dem Klassenerhalt.

Bei einer Pleite würde das rettende Ufer in weite Ferne rücken. TSV-Coach Frank Lehrmann weiß, um was es geht: „Das ist eigentlich schon ein Neun-Punkte-Spiel. Es geht ja auch um den direkten Vergleich.“ Deshalb gibt Lehrmann eine klare Marschroute vor: „Wir müssen eigentlich gewinnen.“ Vor dem Abstiegskrimi kam dem Coach der Sieg gegen Pöttmes äußerst gelegen: „Die Punkte waren überlebensnotwendig. Abgesehen davon war der Erfolg enorm wichtig für die Moral.“ Schon bei den Niederlagen gegen Ecknach und vor allem Affing sah Lehrmann sein Team auf einem guten Weg: „Das sind andere Kaliber. Da brauchst du einen optimalen Tag, um zu punkten. Die Gegner auf Augenhöhe kommen für uns jetzt“, sagt der 32-Jährige, der in Berg im Gau ein heißes Spiel erwartet: „Wir spielen gegen einen kampfstarken Gegner. Die Stimmung wird sehr aufgeheizt sein.“

Sein Team müsse vollen Einsatz zeigen, dürfe sich aber nicht provozieren lassen. Schon im Hinspiel kosteten zwei Platzverweise nach einer 3:1-Führung noch den sicheren Sieg (Endstand 3:3). „Wir haben als Neuling den ein oder anderen unnötigen Platzverweis bekommen. Ich hoffe, auf eine faire Partie ohne unnötige Härte.“ Ein schönes Spiel erwartet Lehrmann, der bis auf ein paar Fragezeichen fast den gesamten Kader zur Verfügung hat, allerdings nicht. „Es wird um jeden Zentimeter gekämpft werden. Meine Jungs sind heiß und wir werden uns nicht verstecken.“ Entgegen kommt den Kühbachern, dass Berg im Gaus Mittelfeldmotor Daniel Marx nach einem Handspiel auf der Linie im Spiel gegen Thierhaupten die Rote Karte sah und deshalb gegen Kühbach fehlen wird.

Noch enger als der Abstiegskampf ist das Gedränge um den Aufstieg. Mit dem FC Affing, dem punktgleichen Verfolger VfL Ecknach und dem nur einen Zähler dahinterliegenden SC Griesbeckerzell hat sich ein Trio abgesetzt. Die schwierigste Aufgabe der Titelanwärter hat am Wochenende Ecknach, das den SSV Alsmoos-Petersdorf empfängt. Die Gäste starteten mit vier Siegen in die Frühjahrsrunde und schnupperten kurzzeitig am Aufstieg. Am Osterwochenende gab es allerdings zwei Niederlagen für den SSV, wodurch der Rückstand auf Platz zwei wieder acht Punkte beträgt. Dennoch muss der VfL aufpassen, denn bereits im Hinspiel zeigten Toptorjäger Stefan Simonovic und Co. beim 3:1-Sieg der Petersdorfer ihr Können. Als klarer Favorit geht dagegen der FC Affing in sein Heimspiel gegen Schlusslicht SV Straß. Der Tabellendritte Griesbeckerzell empfängt den noch abstiegsgefährdeten SV Münster. Ein interessantes Spiel erwartet die Zuschauer in Pöttmes, wo der heimische TSV die DJK Langenmosen empfängt. Beide Teams spielen 2017 wenig konstant. Wintermeister Langenmosen konnte bislang erst ein Mal gewinnen, hatte dafür Ecknach vergangene Woche am Rande einer Niederlage. Die Leistungsschwankungen bei Pöttmes sind noch extremer. Gegen die Abstiegskandidaten Thierhaupten (2:4) und Kühbach (0:4) gab es klare Niederlagen. Gegen das Topteam aus Petersdorf gewann der TSV dann am Ostermontag mit 2:0.