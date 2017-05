2017-05-07 10:27:00.0

Fußball-Bezirksliga In Adelzhausen ist etwas die Luft raus

Gegen das Schlusslicht Wemding gibt es für den BCA aber keine Ausreden. Jürgen Dumbs ärgert sich über Verband.

Nach zwei empfindlichen Niederlagen will der BC Adelzhausen am Sonntag um 15 Uhr wieder als Sieger vom Feld gehen. Die Aufgabe scheint dabei leicht, immerhin kommt mit dem TSV Wemding der abgeschlagene Tabellenletzte an den Römerweg. Doch gerade darin verbirgt sich die Gefahr.

Noch zwei Spiele hat der BCA vor der Brust bis eine lange, kräftezehrende Saison zu Ende geht. Zweimal darf er noch daheim antreten. So langsam sehnt sich das Team das Saisonende herbei. Das weiß der verletzte Torhüter und Abteilungsleiter Jürgen Dumbs am besten: „Bei uns ist jetzt etwas die Luft raus, das hat man zuletzt gegen zwei engagierte Gegner gesehen.“ Bis vor zwei Wochen schlug sich das Team von Coach Andreas Brysch wacker und bot jedem noch so starken Gegner Paroli, doch zuletzt gab es schwache Vorstellungen und verdiente Pleiten gegen Wörnitzstein (2:3) und unter der Woche in Bubesheim (1:5).

„Das Spiel in Bubesheim hatte natürlich wenig mit sportlicher Fairness zu tun. Bei uns kamen viele Spieler direkt aus der Arbeit, saßen teils eineinhalb Stunden im Auto und kamen 30 Minuten vor Spielbeginn dort an. Dann kann man natürlich nicht seine beste Leistung abrufen“, nimmt Dumbs sein Team etwas in Schutz und richtet einen deutlichen Vorwurf an den Verband, der immer wieder wenig nachvollziehbare Spielabsagen genehmigt.

„Die Auswärtsmannschaft hat immer den Nachteil und so macht es wirklich keinen Spaß seinem Hobby nach zu gehen“, kennt Dumbs die Strapazen bei Auswärtsspielen unter der Woche aus eigener Erfahrung. Nichtsdestotrotz muss sich der BCA gegen Wemding wieder enorm steigern. „Am Sonntag gibt es keine Ausreden mehr. Wenn unsere Leistung da nicht passt, werden wir große Probleme bekommen“, warnt Dumbs. Das Schlusslicht ist 2017 noch punktlos, gestaltete die meisten Partien aber sehr eng. Der BCA sollte sich auf einen unangenehmen Gegner einstellen und braucht eine Leistungssteigerung.