2017-06-03 00:02:12.0

Merching kann sich warmspielen

Fußball-A-Klasse:Vizemeister ist zum Abschluss in Bachern

Gemütlich kann in der A-Klasse Aichach die Saison ausklingen. Mit dem BC Aresing steht der Meister fest. Auch der Aufstiegsrelegationsplatz ist dem TSV Merching nicht mehr zu nehmen. Den bitteren Gang zurück in die B-Klasse müssen die zweite Garnitur des BC Adelzhausen und der TSV Mühlhausen antreten. Noch nicht zu Ende geht die Saison für den TSV Merching, der am Pfingstsamstag zu Gast bei den Sportfreunden Bachern ist. Dort kann sich die Schuster-Elf für die bevorstehende Aufstiegsrelegation noch einmal warmspielen. Am 10. Juni wird es dann Ernst.

Meister BC Aresing erwartet den FC Laimering/Rieden, der sich mit einer starken Frühjahrsrunde vom Tabellenkeller auf den sechsten Platz vorgespielt hat. In dieser Form ist die Nöbel-Elf beim Meister nicht chancenlos. Absteiger TSV Mühlhausen ist zu Gast bei der SG Mauerbach und der BC Adelzhausen II tritt beim VfL Ecknach II an – dort bestreitet Frank Lasnig sein letztes Spiel für den VfL. Im Derby der zuletzt sieglosen Serienmannschaften erwarten die Sportfreunde Friedberg den TSV Schiltberg. (r.r)