2018-01-17 20:07:00.0

Fußball-Regionalliga Pipinsried: 1860-Gastspiel wird nicht im TV übertragen

Der FC Pipinsried empfängt am 5. Mai gegen den Tabellenführer. Im Stadion sollen dann 7000 Fans Platz haben. Im Fernsehen soll die Partie nicht übertragen werden. Von Sebastian Richly

Das Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Pipinsried und dem TSV 1860 München wurde nun vom Bayerischen Fußballverband (BFV) endgültig auf Samstag, 5. Mai, terminiert. Anpfiff ist um 14 Uhr. Eigentlich hätte der FCP beim FC Ingolstadt II gespielt. Das FCP-Gastspiel steigt nun am 24. April. Ursprünglich hätte die Partie gegen die Löwen am 17. April ausgetragen werden sollen. Pipinsried plant, zu diesem „Spiel des Jahres“ den Nordhügel zur Stehtribüne auszubauen (wir berichteten). Laut FCP-Manager Roman Plesche sollen dann rund 7000 Zuschauer Platz finden. Die Partie wird den Fans vor Ort vorbehalten bleiben. Denn anders als im Hinspiel wird das Duell nicht im Fernsehen übertragen.

Der BFV gab am Mittwoch die geplanten Liveübertragungen der Regionalligen auf Sport 1 und im Bayerischen Fernsehen bekannt. Den FCP gibt es in der Rückrunde nicht zu sehen. Dagegen werden sechs Partien der Löwen übertragen. Für Plesche enttäuschend: „Das ist schade. Dabei wäre unser Spiel gegen Sechzig prädestiniert dafür. So viele Fans in einem kleinen Dorf. Da verpassen die Zuschauer deutschlandweit einen echten Leckerbissen.“ Derweil beginnen die FCP-Spieler am Montag mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Trainiert wird auf dem Kunstrasenplatz in Niederscheyern.