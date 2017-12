2017-12-01 20:51:00.0

Boxen Ring frei in Kühbach

Am Samstag gibt es in der Stockschützenhalle des TSV sieben Kämpfe zu sehen. Höhepunkt ist der Weltmeisterschaftskampf der Augsburgerin Tina Rupprecht. Von Sebastian Richly

Ring frei heißt es am Samstagabend in der Kühbacher Stockschützenhalle. Ab 19 Uhr gibt es gleich sieben Boxkämpfe zu sehen. Höhepunkt ist der Weltmeisterschaftskampf der Augsburgerin Tina Rupprecht (Boxstall Haan) gegen die Französin Anne Sophie da Costa. Beim Wiegen am Freitagabend gab es ein erstes Aufeinandertreffen der Kontrahenten.

Rupprecht, die im Minimumgewicht antritt, brachte 47,3 Kilogramm auf die Waage. „Noch bin ich nicht nervös, aber je näher der Kampf rückt, desto mehr steigt die Anspannung“, gab die Lehramtsstudentin zu. In dem mit Spannung erwarteten Duell gegen die Französin geht es für die 25-Jährige um den Weltmeister-Interimstitel der WBC (World Boxing Council). Bei einem Sieg würde Rupprecht zur Pflichtherausforderin der Weltmeisterin, die im Dezember zwischen den Japanerinnen Yuko Koroki und Momo Koseki ermittelt wird.

Bei Roman Hardok, der im zweiten Hauptkampf im Supermittelgewicht um die Deutsche Meisterschaft (interim) in den Ring steigt, blieb das Pendel bei 75,5 Kilo stehen. Die Vorbereitungen beim TSV laufen seit Tagen auf Hochtouren. Vorsitzender Stefan Schneider ist mit rund 50 Helfer des Vereins seit mehreren Tagen mit dem Aufbau beschäftigt. „Wir sind zwar ein eingespieltes Team, aber Boxen ist auch für uns Neuland. Dennoch freuen wir uns auf den Abend.“ Viel Arbeit bereitete das Umrüsten der Schießfläche in eine Boxhalle. Auf rund 1400 Quadratmetern verlegten die Kühbacher Gummimatten, sodass die Bahnen der Stockschützen nicht beschädigt werden.

Boxen: So hat sich Tina Rupprecht um den Weltmeisterschaftskampf vorbereitet

Den Ring hat der gastgebende Boxstall Haan aus Lechhausen am Freitagvormittag aufgebaut. Rund 1000 Zuschauer haben in der Halle zwischen Ring und den Banden Platz. Im Vorverkauf wurden laut TSV rund 650 Karten verkauft. Die restlichen Tickets gibt es an der Abendkasse: „Wir hoffen, auf ein volles Haus. Schließlich findet nicht jedes Wochenende eine solche Veranstaltung bei uns in der Region statt“, machte Schneider klar. Moderiert werden die Kämpfe von der Augsburger Boxerin- und Kickboxerin Tina Schüssler, einer aktuellen Weltmeisterin. Sie sorgt mit ihrer Band auch für Live-Unterhaltung zwischen den Kämpfen. Auf die Duelle in Kühbach haben sich Rupprecht und Hardok besonders vorbereitet. Acht Tage ging es ins Trainingslager ins russische Woronesch. Mit Erfolg, wie Trainer Alexander Haan erzählt. Seit der Rückkehr nach Deutschland Mitte November standen für die beiden Profiboxer einige Sparring-Kämpfe auf dem Programm, in der vergangenen Woche war dann leichtes Training angesagt.

Für „Tiny Tina“, wie Rupprecht in Boxkreisen genannt wird, ist es ein besonderer Kampf. Denn ihr Ziel ist es, noch mehr Kämpfe im Ausland zu bestreiten. Bei einem Sieg würde sie um die WM-Krone in Japan antreten. Doch aktuell liegt der Fokus auf Kühbach. Zusammen mit Trainer Haan hat Rupprecht das Videomaterial über ihre 35-jährige Kontrahentin gesichtet. Dementsprechend hat der Coach seinen Schützling auch auf den Kampf vorbereitet. Gleiches gilt für Roman Hardo, der es mit Jakob Jacobi (Neumünster) zu tun bekommt.