2018-01-30 16:19:00.0

Leichtathletik Schäffler läuft neue Bestzeit

Dritter bei südbayerischer

Bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in München waren Marlene Zöttl und Fabian Schäffler für die LG Aichach-Rehling am Start. Trotz fehlender Trainingsmöglichkeiten zeigte Fabian Schäffler glänzend in Form.

Zum Auftakt lief er die 60-Meter-Hürden in neuer persönlicher Bestzeit von 8,87 Sekunden und ließ anschließend gute 7,33 Sekunden über 60 Meter flach folgen. Die herausragende Leistung erbrachte er aber über 400 Meter flach. Er pulverisierte seine Bestzeit mit 52,21 Sekunden und wurde Dritter. Bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften möchte er diese Zeit noch unterbieten und zeigen, dass im Sommer über 400-Meter-Hürden wieder mit ihm zu rechnen ist. Marlene Zöttl, die noch für die Junioren startberechtigt ist, nahm bei den Frauen über 400 Meter flach teil. Die erste Runde läuft jeder Athlet auf der 200-Meter-Rundbahn in einer eigenen Bahn, in der zweiten Runde scheren alle auf die Innenbahn ein. Marlene verpasste es, sich nach der ersten Runde vorne zu positionieren und musste hinter einer eigentlich schwächeren Läuferin bleiben. So blieb sie mit Platz fünf und 62,88 Sekunden etwas unter ihren Möglichkeiten. (AN)