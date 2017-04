2017-04-27 00:04:23.0

Jugendfußball Siegtreffer der Ecknacher A-Jugend fällt spät

VfL ringt die SG Mauerbach nieder. A-Jugend der SG Obergriesbach-Griesbeckerzell deklassiert zehn Aichacher. D-Jugend des BC Aichach gewinnt Derby in Ecknach. Dasinger C-Jugend muss in Lechhausen bittere Klatsche einstecken

BC Aichach

D-Jugend VfL Ecknach – BC Aichach 0:5

ANZEIGE

Tore Silvio Sebalj (3), Berkay Öztürk, Julian Braunmüller

TSV Aindling

Wieder mit leeren Händen stand die A-Jugend in Sonthofen da. Mit 0:2 unterlag sie den Hausherren. Zwei große Schnitzer führten zu den beiden Toren. Die Aindlinger ihrerseits konnten beste Chancen nicht nutzen. Außerdem verweigerte der Schiedsrichter – aus Aindlinger Sicht – klare Foulelfmeter. Auch die Gastgeber hätten einen verdient gehabt. Das 1:0 für die Gastgeber fiel in der 28. Minute. Nach der Pause war Aindling zwar feldüberlegen, aber trotz guter Ansätze ohne zählbaren Erfolg. In der 69. Minute legte Sonthofen das 2:0 nach.

Die U17-Junioren konnten gegen Affing nicht an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Mit einem Punkt aus diesem Spiel können sie sich mehr als glücklich schätzen. Den Beginn hat Aindling komplett verschlafen. Bereits in der 6. Minute musste Torwart Lukas Rutka hinter sich greifen – 1:0 für Affing. In der 12. Minute bekam der TSV eine Ecke, die von Fabian Kogelmann ausgeführt wurde. Leon Reichel sprang am höchsten und brachte den Ball mit voller Wucht im Tor unter. Keine fünf Minuten später versenkte Kapitän Jakob Erdle nach Vorarbeit von Sebastian Schwegler den Ball aus 14 Metern im linken unteren Eck. In der 60. Minute erzielten die Affinger den verdienten Ausgleich zum 2:2. Aindling musste um den Punkt zittern. (tom)

TSV Dasing

Die A-Junioren des TSV Dasing bezwangen den Landesliganachwuchs des TSV Schwaben Augsburg souverän und hochverdient mit 5:1 auf der Sportanlage Süd. Der schnelle Schwabenführung durch Ardi Hajrullahu und die vielen kleinen Fouls der Heimelf brachten die Dasinger um Kapitän Simon Gilg und den sicheren Torwart Benedikt Greppmair dennoch nicht aus dem Konzept. Florian Higl gelang der Ausgleich und Marco Ruppenstein verwandelte einen an Maximilian Rohrmoser verursachten Foulelfmeter zur verdienten 2:1-Halbzeitführung. Im neuen Outfit erzielten die A-Junioren des TSV Dasing noch durch Colin Davis, Max Rohrmoser und Florian Higl drei weitere Treffer zum verdienten 5:1 Auswärtssieg.

Die Dasinger C-Jugend hatte beim Sonntags-Meeting in Lechhausen gegen die DJK keine Chance und musste mit einer 0:8-Klatsche die Heimreise antreten. (r.r)

D-Jugend TSV – FC Pipinsried 2:0

Tore Luis Grabmaier, Valentin Gilg

F-Jugend Kissinger SC – TSV 10:0

VfL Ecknach

Einen etwas glücklichen, aber verdienten 1:0-Sieg holte die A-Jugend bei der SG Mauerbach. In einer zerfahrenen ersten Spielhälfte kam Tabellenführer Ecknach nicht ins Spiel und man merkte das Fehlen von zwei Stammspielern, die für die erste Mannschaft abgestellt wurden. Die Halbzeitpause brachte schließlich die Wende. Durch Positionsumstellungen nahm die VfL-Truppe nun das Spiel in die Hand, drängte die Gastgeber permanent in die Defensive, sodass sich diese nur noch auf Konter beschränken konnten. Trotz Überlegenheit fiel die Entscheidung für den VfL erst zwei Minuten vor dem Ende, als Roman Huber einen Kopfball über die Linie drückte.

Mit dem klaren 6:0-Sieg gegen den Tabellenvorletzten JFG Singoldtal gelang der B-Jugend ein Sprung in der Tabelle auf Platz sieben. Damit wurde der Abstand zu den Abstiegsplätzen etwas größer. Das VfL-Team war von Anfang an spielbestimmend und hätte bei konsequenter Chancenverwertung und etwas genaueren Zuspielen in die Spitze noch höher gewinnen können. Die ersten beiden Treffer gingen auf das Konto von Rechtsverteidiger Lukas Huck, der im Zusammenspiel mit Florian Englhard seine Schnelligkeit ausnutzte (11./17.). Torjäger Christian Wagner mit seinen beiden Toren (32./36.) machte im Prinzip bereits vor der Halbzeit alles klar. Jonas Ettner gelang nach schöner Vorarbeit von Florian Englhard kurz vor der Pause das 5:0. In der zweiten Hälfte verflachte das Ecknacher Spiel und nur Maxim Korelko konnte mit einem Traumtor in Form einer Volleyabnahme von der Strafraumgrenze eine der vielen Gelegenheiten nutzen. (ebe)

SG WF Klingen/SG Mauerbach

D-Jugend WFK – VfL Ecknach 2:1

Tore Jonas Drexel, Janik Pokorny

D-Jugend FC Pipinsried II – WFK 0:8

Tore Jonas Drexel (2), Janik Pokorny (2), Matthias Pelzer, Luis Engelmann, Thomas Schäfer, Tim Rauscher

Pokal, D-Jugend WFK – FC Affing 2:1

Tore Alexander Faltus, Jonas Drexel (jhe)

TSV Kühbach

D1 JFG Neuburg – TSV 0:0 (möd)

SG SVO/SCG

Der BC Aichach konnte ersatzgeschwächt nur mit zehn Spielern antreten, hielt aber bis zur Halbzeitpause mit guter Moral dagegen. Der SVO/SCG brauchte Zeit, um sich den Gegner zurechtzulegen. In der 13. Minute traf Fabian Ostermeier zum 1:0 für den SVO/SCG. Erneut Ostermeier und zweimal Maximilian Elbl erhöhten in der Folge auf den Pausenstand von 4:0. Der SVO/SCG blieb auch nach der Pause hungrig und ließ Ball und Gegner laufen. Schnell legte das Team um Trainer Wolfgang Nuspl durch Tore von Felix Asam (47.) Manuel Weiß (49.) und Raphael Weiß (52.) nach. Die Kräfte des Gegners ließen immer mehr nach. Am Ende des Spiels stand es 15:0, durch weitere Tore von Felix Asam, Maximilian Elbl, Simon Koppold (2), Raphael Weiß (2), Fabian Ostermeier (2). (gfi)

TSV Pöttmes

D-Jugend TSV Meitingen – TSV 4:0

E1 SpVgg Joshofen-Bergheim – TSV 2:3

F2 TSV – SV Obergriesbach 4:7

Tore Philipp Owald (2x), Maximilian Riedelsberger, Elias Bitomsky. (prch)