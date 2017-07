2017-07-07 09:35:00.0

Sportporträt Sportliche Brillanten und Diamanten

Die Showtanzgruppen des SV Mering sind mit ihren tollen Kostümen und ihren akrobatischen Darbietungen immer gerne gesehen. Franziska Löhnert und Susanne Schneider gehören zum Trainerteam. Von Heike John

Wenn am Wochenende in Kissing das Brunnenfest Scharen von Besuchern auf den Rathausplatz lockt, dann tragen auch die Magic Diamonds und ihre Nachwuchsgruppen wieder zur Unterhaltung bei. Wie in den vergangenen Jahren ist die Showtanzgruppe des SV Mering dort ein Publikumsmagnet. So wie beim Königscup in Königsbrunn, wo sie zuletzt sportlich glänzten, legen sie mit ihrem Unterhaltungsprogramm „Von Zeit zu Zeit“ richtig los, bevor es für die temperamentvollen Tänzerinnen und Tänzer aus der Marktgemeinde in die Sommerpause geht.

Die „magischen Diamanten“ können im nächsten Jahr bereits ihr zehnjähriges Bestehen feiern und längst sind nicht mehr nur Mädchen auf der Bühne. Gegründet wurde die Gruppe 2008 von Nadine Fruth, die nach ihrem Umzug in die Marktgemeinde die Sparte im MSV aufbaute. Bis September 2012 gab es nur die „Magic Diamonds“, junge Leute von 16 bis Ende 20, denen Showtanz „einfach mega viel Spaß“ macht. Die sportlichen Auftritte in tollen Kostümen weckten aber bei vielen jüngeren Mädels die Lust am Showtanz und so wurde im Oktober vor fünf Jahren ein weiteres Team aufgenommen. Den „Rising Crystals“ für Tanzbegeisterte von elf bis 15 Jahren folgten dann im Mai 2014 noch mal Jüngere und mit ihnen wurde die Gruppe „Little Brilliants“ für Sechs- bis Zwölfjährige gegründet.

Ob Auftakt zur Session von Lach Moro, Auftritte im Fasching, Maitanz des MSV, sommerliches Straßenfest, Geburtstagseinlagen, Unterhaltung bei Football- und Fußballspielen oder die Nikolausfeier eines Vereins – die Showtanzunterhaltung der „Magic Diamonds“ und ihrer Nachwuchsgruppen ist immer gefragt und das weit über die Marktgemeinde hinaus. Dabei heimsen die Edelsteine, die sich mit permanenter Probenarbeit ständig weiter einen guten Schliff verpassen, auch einige Preise ein.

Highlights in diesem Jahr waren der erste Platz in der Jury- und Publikumswertung bei der 10. Bäumenheimer Showtanznacht im April und der Sieg Anfang Mai beim STAC-Festival in der Augsburger Kongresshalle. Beim STAC-Festival 2016 Jahr belegten sie den zweiten Rang. Dafür landeten sie im März 2016 auf dem ersten Platz in der offenen Klasse bei einem Ranglistenturnier des Deutschen Verbands für Garde- und Schautanzsport. „Einer unserer tollsten Auftritte war letztes Jahr der Herbstball im Bayerischen Hof in München, wo wir bereits zum zweiten Mal gastierten“, schwärmt Franziska Löhnert.

Aber im Prinzip sei jeder Auftritt ein Highlight, findet die begeisterte Showtänzerin. Die 22-Jährige ist fast von Anfang an dabei, sprang auch schon mal als Trainerin ein und ist inzwischen vor allem für die Choreografie zuständig. „Aber wir machen eigentlich alles im Team“, erklärt sie. Um zusammen mit Nadja und Hendrik die jüngeren Mädels der Rising Crystals trainieren zu können und vor allem akrobatische Elemente herauszuarbeiten, machte Franziska Löhnert den Übungsleiterschein. Mit ihrer Erfahrung als Showtänzerin bringt sie damit einige Qualifikation mit. Ebenso wie die gleichaltrige Susanne Schneider, die mittlerweile zusammen mit Sophie die kleinsten Tänzerinnen der Gruppe „Little Brilliants“ trainiert.

Wichtig ist auch die passende Auftrittsgarderobe. Dafür bringt ein Kostümteam Ideen ein und eine Schneiderin in Peiting setzt sie in Stoff um. Das ist nicht ganz preiswert und die Kosten hierfür muss jeder selbst tragen. Um größere Anschaffungen zu finanzieren – Bühnengestell, Dekoration, CD-Beschaffungen und Musikanlage – verkaufen die Jugendlichen bei den Meringer Marktsonntagen Kuchen und bieten Kinderschminken an.

Wichtig ist der Zusammenhalt in einem Team, das auch in der Freizeit einiges zusammen unternimmt. „Vor jedem Auftritt und nach jedem Training schmettern wir unseren Teamspruch“, verrät Franzi Löhnert. Er lautet „Wir sind alle Blumen – Blumen!“ Hintergrund zu dieser lustigen Tradition ist das Lied „Die Blume“ von Emil Tischbein, auf das die „Little Brilliants“ im vergangenen Jahr unter dem Motto „Zauberwald“ tanzten. „Das Lied fanden wir so gut, dass wir es gleich zu unserem Teamschrei umfunktioniert haben“, erklärt Franzi. Zur neuen Saison sind die Showtänzer immer auf der Suche nach Verstärkung, vor allem von männlicher Seite. „Die Jungs, die müssen zunächst nichts können, einfach bereit sein Neues zu lernen“, sagt Franzi. Das Rhythmusgefühl komme bei Training ganz von selbst, ist sie überzeugt. „Einfach vorbeikommen und Spaß haben“, so lädt sie ein.

Franziska Löhnert und Susanne Schneider

Wen würdet ihr gerne einmal kennenlernen oder treffen?

„Palina Rojinski – eine moderierende Schauspielerin und Ex-Sportlerin russischer Herkunft. Mit ihr eine Trainings-Session einzulegen, würde bestimmt eine coole Abwechslung reinbringen.“

Mit welcher Sportart könnt ihr gar nichts anfangen?

„Auch wenn zumindest eine von uns begeisterter Harry-Potter-Fan ist, können wir mit Quidditch leider gar nichts anfangen. Wir fliegen dann schon lieber ohne Besen durch die Lüfte.

Womit kann man euch so richtig auf die Palme bringen?

„Als Trainerinnen: wenn die Choreo nach dem hundertsten Mal durchtanzen immer noch falsch gemacht wird. Als Tänzerin: wenn ein Teil der Choreo immer und immer wieder geübt wird, weil irgendjemand wieder was falsch gemacht hat.“