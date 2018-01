2018-01-10 00:02:09.0

Schießen Zielsichere Nachwuchsschützen

Beim Jugendtag des Gaus Aichach gibt es aber auch Kritik

Die Vereinigte Schützengesellschaft Oberbernbach war Gastgeber für den Jugendtag des Schützengaus Aichach. Gaujugendleiter Paul Schapfl ließ das vergangene Jahr Revue passieren und nahm die Preisverteilung des Jugendcups, der Schülerrunde und des Sparkassencups vor. Schapfl bedauerte, dass nur 21 Vereine erschienen waren, was bei 50 Einladungen unteres Niveau bedeute.

Schützenmeister Franz Achter wies auf die schwierige Aufgabe der Jugendleiter in den Vereinen hin. „In einer Fun-Gesellschaft, in der jeder für sich das heraussucht, was ihm am meisten Spaß macht, da sind wir gefordert, diese Freude bei den Nachwuchsschützen zu wecken.“ Blasrohrschießen oder ein Besuch bei den Feuerschützen in Kühbach könnten Abwechslung bieten. Mit den Schießleistungen der Nachwuchsschützen ist er zufrieden. Ebenso der Jugendleiter der Oberbernbacher Schützen, Stefan Goldstein, dessen Schützlinge bei der Schülerrunde mit 18:2 Punkten Platz eins erreichten.

ANZEIGE

Beim Bezirksjugendtag in Teisendorf belegte Gaujugendkönigin Carolina Müller einen Platz im Mittelfeld. Der Schülervergleich mit den Gauen Pöttmes/Neuburg und Schrobenhausen sollte zu denken geben, fand Paul Schapfl. Nicht nur, dass der Gau Aichach abgeschlagen auf Platz drei landete, sondern auch, dass von den zwölf startberechtigten Schülern, sieben aus Todtenweis kamen. Die Durchführung des Jugendcups organisierten Sportleiterin Simone Kreitmayr mit den Jugendsprechern Pia Schapfl, Stefanie Gamperl und Tobias Oswald. 100 Luftgewehrschützen und acht Pistolenschützen nahmen daran teil. Bei den Schülern Luftgewehr hatte Nina Treffler (Allenberg) mit 92,0 Punkten die Nase vor Lea Treffler (Allenberg, 94,0) und Alina Brablik (Igenhausen, 95,0) vorne. In der Jugendklasse gewann Luisa Schopf (Rehling) mit 73,2 Punkten vor Simon Schalk (Schiltberg, 89,0) und Dominik Klaffki (Todtenweis, 93,0). Bei den Junioren B siegte Carolina Müller (Sulzbach) mit 54,0 Punkten vor Sarah Ampenberger (Gallenbach, 71,9) und Simon Eiba (Gallenbach, 74,3). Platz eins bei den Junioren A belegte Elisabeth Nefzger (Schönbach) mit 27,0 Punkten vor Tobias Oswald (Sulzbach, 48,0) und Carolin Limmer (Rehling, 50,4). Bei den Luftpistolenschützen Schülerklasse gewann Kevin Pötsch (Aichach) mit 315,7 Punkten. In der Jugendklasse war Alexander Pany (Obergriesbach) mit 157,0 Punkten nicht zu schlagen. Anna-Lena Hammer (Schönbach) führte bei den Junioren B mit 174,8 Punkten, Tobias Oswald (Sulzbach) bei den Junioren A mit 196,0 Punkten.

Als Gaujugendkönig ging Lukas Ivenz (Todtenweis) mit einem 14,0-Teiler hervor. Das Luftgewehrfinale der Jugend gewann Janina Trott (Inchenhofen) mit 243,3 Ringen. Gaujugendleiter Schapfl empfahl den Jugendbetreuern, bei Schüler- und Jugendwettkämpfen nach Möglichkeit das Lichtgewehr mit einzubinden. Nach Kritik um die Terminabsprache der Vereine untereinander beim Sparkassencup will er mit Stellvertreterin Barbara Sießmair eine Lösung finden. (wak)