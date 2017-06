2017-06-24 14:26:03.0

Kreis Augsburg 82-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz

Ein 82-jähriger Fahrradfahrer stürzte am 14. Juni in einem Tunnel in Klosterlechfeld. Er wurde ins Klinikum Augsburg gebracht, erlag am Freitag jedoch seinen Verletzungen.

Ein 82-Jähriger ist nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gestorben. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)