2018-01-16 22:16:00.0

Region Bei Nässe: Mehrere Unfälle auf der A8 in beide Richtungen

Am Dienstagabend gab es auf der A8 gleich mehrere Unfälle. In Richtung München war die Autobahn am Abend teilweise komplett gesperrt, in der Gegenrichtung wurde ein Auto gesucht.

Auf der A8 bei Adelsried in Fahrtrichtung München hat es einen Unfall gegeben. Die Autobahn ist komplett gesperrt. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)