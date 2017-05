2017-05-28 12:16:00.0

Kreis Augsburg Laster rollt in Zusmarshausen in ein Wohnhaus

Ein Laster ist in Zusmarshausen (Kreis Augsburg) in ein Wohnhaus gerollt. Der Bewohner konnte sich in Sicherheit bringen, wurde aber leicht verletzt.

Ein Laster rollte in Zusmarshausen in ein Wohnhaus. Foto: privat