2017-02-26 18:35:05.0

Tuning-Szene 100 km/h schnell: Fahranfänger liefern sich illegales Rennen in Augsburg

Erst löst die Polizei in Gersthofen ein nicht genehmigtes Treffen mit zeitweise 250 PS-Protzen auf. Später rasen in Augsburg zwei 18-Jährige mit Tempo 100 zur Rockfabrik. Von Markus Schwer

Die Faszination für schnelle Autos ist ungebrochen. Für Autorennen auch, selbst wenn sie illegal sind. Womöglich macht das Ganze gar noch mehr Spaß, weil der Nervenkitzel, ob man von der Polizei erwischt wird, den Adrenalinausstoß noch steigert.

Illegale Rennen, die die Polizei in der Region regelmäßig stoppt, scheinen dabei keine Frage des Alters zu sein: Zwei Männer, 50 und 51, lieferten sich vor einigen Monaten mit Porsche und McLaren in Lechhausen in der Neuburger Straße ein Tempoduell. Knapp 30 Jahre alt waren die Fahrer eines Rennens 2013 auf der Meraner Straße, das zuerst aufsehenerregend mit einem Unfall mit vier zum Teil schwer Verletzten und später mit Geldstrafen vor dem Amtsgericht endete. Am Samstagabend nun lieferten zwei 18-Jährige aus dem Augsburger und Aichacher Umland mit einem Rennen den Anlass, dass ihre charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen geprüft wird.

Was war passiert? Über Facebook hatten sich laut Polizei Tuning-Fans aus Augsburg und Umgebung zum Treffen ihrer PS-Protze für Samstagabend „spontan“ vereinbart. Auf dem Parkplatz des Gersthofer Hery Park Geländes ging es entsprechend heiß her, bis zu 250 Boliden waren zeitweise gleichzeitig vor Ort. Ständig kamen Autos an, andere fuhren weg, Motoren heulten auf, Fahrer fachsimpelten – bis die Beamten der Gersthofer Polizei dem Treiben gegen 21.15 Uhr ein Ende setzten. Begründung: Die Veranstaltung sei nicht genehmigt, machten sie einem Tuningfan klar, der offenbar als Organisator aufgetreten war.

Polizei stoppt 18-jährige Raser nach 400 Metern

Die „Spontanveranstaltung“ löste sich auf, doch einige Tuning-Fans mochten sich den Fahrspaß am Faschingssamstagsabend wohl nicht verderben lassen. Jedenfalls starteten zwei Stunden später zwei 18-Jährige nebeneinander an der roten Ampel bei der Tankstelle in der Dieselstraße in Augsburg ein illegales Rennen – Audi gegen BMW. Als die Ampel auf Grün schaltete, gaben die Kontrahenten Gas, die Reifen drehten durch – und wenige Sekunden später brausten sie über 100 Stundenkilometer schnell in Richtung Rockfabrik, wo zu der späten Abendstunde zahlreiche Partygäste zu Fuß unterwegs waren.

Zeugen des Rennens waren aber nicht nur die jeweils zwei Mitfahrer in den Autos der beiden 18-Jährigen, sondern vor allem eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Augsburg. Obwohl die beiden „Rennwagen“ durch andere Fahrzeuge der Tuning-Szene abgeschirmt wurden, gelang es der Zivilstreife, das Beschleunigungsrennen „beweissicher auf Video zu dokumentieren“ und die Raser nach gut 400 Metern anzuhalten, wie Polizei betonte.

Die beiden Raser erwartet jeweils eine Geldbuße von 400 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Da es sich um Fahranfänger handelt, müssen sie mit einer Nachschulung und einer Verlängerung der Probezeit rechnen, falls nicht „von Amts wegen“ die charakterliche Eignung zum Autofahren in Frage gestellt werde.