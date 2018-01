2018-01-23 21:33:00.0

Augsburg Augsburger CSU-Fraktion erhält Zuwachs

Zuwachs für die Augsburger CSU: Der bislang parteilose Thorsten Kunze schließt sich der Fraktion an. Von Michael Hörmann

Die CSU-Fraktion ist die stärkste Kraft im Augsburger Stadtrat. Insgesamt 61 Stimmen sind zu verteilen. Die CSU hatte bislang 28, jetzt sind es 29. Der Fraktion gehörten 27 Mitglieder an, hinzu kommt noch die Stimme von Oberbürgermeister Kurt Gribl. Seit Dienstagabend hat die Fraktion eine weitere Stimme mehr. Der bislang parteilose Stadtrat Thorsten Kunze, der bei der Wahl 2014 den Einzug in den Stadtrat für die Alternative für Deutschland (AfD) geschafft und später dann die AfD verlassen hatte, schließt sich der CSU-Fraktion an. Parteimitglied der CSU ist Kunze noch nicht. Als Mitglied der Fraktion dürfte Kunze künftig Ausschusssitze erhalten.

Zu später Stunde informierte die CSU über die Personalie. Der zuletzt parteilose Einzelstadtrat hatte sich am Abend in der Fraktionssitzung den Stadtratsmitgliedern der CSU vorgestellt. In der anschließenden Ausspracherunde wurde die Bereitschaft Kunzes zur Mitarbeit in der CSU-Fraktion sehr gut aufgenommen, hieß es. CSU-Fraktionschef Bernd Kränzle schließt nicht aus, „dass der künftige Fraktionskollege auch noch in die CSU eintritt“. Kunze verließ im April 2017 die AfD. „Ich verkaufe meine wertkonservative Haltung nicht an Rechtsaußen“, begründete er seinen Austritt als Reaktion auf das Abdriften seiner Partei an den rechten Rand. Nun habe er sich entschieden, in der CSU-Fraktion mitzuarbeiten, ließ Kunze wissen: „In der CSU finde ich menschlich und beruflich genau die politische Heimat, die ich gesucht habe.“ So etwas biete nur die CSU als Bayerns große Volkspartei, sagt Kunze.

Der Übertritt von Kunze ist der nächste Zuwachs der CSU-Fraktion. Nach der Wahl im März 2014 hatte sie anfangs 23 Mitglieder. Erster Zugang war Marc Zander, der zuvor die AfD verlassen hatte. Später kehrten die beiden CSM-Stadträte Rolf Rieblinger und Dimitrios Tsantilas zur CSU zurück. Die CSU sei ihre politische Heimat, sagten sie. Ende vergangenen Jahres wurde Markus Arnold (vormals FDP) offizielles Mitglied der Fraktion. In der CSU ist Arnold noch nicht. Er hatte zur Zeit seiner FDP-Mitgliedschaft in der CSU-Fraktion hospitiert.

Die CSU kann allerdings nicht ganz sicher sein, ob sie die jetzige Zahl von insgesamt 29 Sitzen hält. Rainer Schaal und Thorsten Große wechseln womöglich zur FDP.