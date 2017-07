2017-07-12 05:32:00.0

Kontroverse Bürgerbegehren: Böhm greift Lotterschmid an

Bürgerinitiative hat 380 Unterschriften gegen den Neubau der Kläranlage gesammelt. Wie der Kühbacher Bürgermeister darauf reagiert Von Gerlinde Drexler

Die Planung der neuen Kläranlage läuft auf Hochtouren. Wie mehrfach berichtet, planen die Gemeinden Kühbach und Inchenhofen für rund 5,2 Millionen Euro den Bau einer gemeinsamen Kläranlage. Dagegen versucht die Bürgerinitiative (BI), die sich für den Erhalt der Kläranlagen in Kühbach und Paar einsetzt, mit einem Bürgerbegehren vorzugehen.

Ein erster Anlauf war vom Gemeinderat vor gut einem Jahr abgelehnt worden. Jetzt hat Werner Böhm, einer der Initiatoren, eine Liste mit rund 380 Unterschriften für das „Bürgerbegehren II“ vorgelegt. Allerdings reichte er sie nicht bei der Gemeinde Kühbach ein, sondern beim Landratsamt und der Regierung von Schwaben. Den Grund dafür nennt Böhm in seinem Anschreiben an die Redaktion: „Die Dienstaufsicht muss eine seriöse und vertrauensvolle Prüfung der Listen veranlassen.“

Der Hintergrund ist, dass Böhm Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid vorwirft, dem Begehren feindlich gegenüber zu stehen. Er habe Mitarbeitern der Gemeinde „unter Androhung einer Abmahnung“ das Unterschreiben untersagt, beschuldigt Böhm den Bürgermeister.

Ein weitererer Vorwurf Böhms an das Gemeindeoberhaupt: Manipulation beim ersten Bürgerbegehren. Hier wäre ein Wortaustausch im Ablehnungsbescheid vorgenommen worden, schreibt Werner Böhm. Er ist der Meinung: „Eine ordentliche Prüfung/Behandlung ist daher vom Bürgermeister nicht zu erwarten.“

Bürgermeister Lotterschmid reagiert auf die Anschuldigungen Böhms gelassen. „Das ist ja lächerlich“, sagt er zu den Vorwürfen.

Der Plan Böhms, die Gemeinde bei dem Bürgerbegehren zu umgehen, wird nicht aufgehen. Der offizielle Weg ist der über die Kommune. Dort werde geprüft, ob formell alles in Ordnung ist, erklärt Lotterschmid den Ablauf. Zum Beispiel wird anhand des Einwohnerverzeichnisses überprüft, ob alle rund 380 Unterzeichner auch in der Gemeinde wohnen und die Unterschrift damit gültig ist.

Um ein Bürgerbegehren einreichen zu können, müssen es in einer Kommune in der Größe der Marktgemeinde Kühbach zehn Prozent der wahlberechtigten Bürger unterstützen. In Kühbach wären dafür rund 330 Unterschriften notwendig. Vorausgesetzt, dass alle gültig sind, hätte die BI die nötige Anzahl zusammen.

Genau hinsehen will die Gemeinde bei der Begründung der BI für das Bürgerbegehren. Ein erster Antrag der BI war vom Gemeinderat vor rund einem Jahr abgelehnt worden. Anwälte, die im Auftrag der Kommune die Unterlagen geprüft hatten, stellten mehrere Mängel an der Fragestellung fest. Unter anderem verstieß die Fragestellung des Bürgerbegehrens, bei der es um die Beibehaltung der beiden Kläranlagen in Kühbach und Paar gegangen war, gegen das Kopplungsverbot. Zu diesem Schluss waren Rechtsanwälte von Gemeinde, Landratsamt und Gemeindetag gekommen.

Die Ausführungen im Infoblatt zum aktuell angestrebten Bürgerbegehren unterscheiden sich nicht wesentlich von den Formulierungen der früheren Unterlagen. Auch hier stellen die beiden Initiatoren Werner Böhm und Karin Asam unter anderem die Frage, ob „die Abwasserreinigung weiterhin dezentral (Anlagen in Kühbach und Paar) in gemeindeeigener Zuständigkeit“ erfolgen soll.

Lotterschmid zum zweiten Anlauf der BI: „Ich sehe dem gelassen entgegen und bin felsenfest überzeugt, dass wir die Kläranlage bauen werden.“ Die Planungen laufen auf Hochtouren und die Ausschreibung soll wie geplant im nächsten Jahr erfolgen.