2017-02-19 08:02:00.0

Augsburg Diese Baustellen kommen auf Autofahrer in Augsburg zu

Bäckergasse, Schleifenstraße, B 17: In den nächsten Wochen wird viel gebaut in Augsburg. Was auf die Autofahrer zukommt. Von Stefan Krog

Autofahrer in und um Augsburg werden sich in diesem Jahr auf mehrere Großbaustellen einstellen müssen. In einigen Wochen werden – mit dem Ende der Frostperiode – mehrere Projekte starten. Besonders in den Ferien werden sich die Baustellen aber häufen. Hier ein Überblick:

Holbeinstraße: Die Verbindung zwischen Prinzregentenplatz und Schaezlerstraße wird ab Ende Februar saniert. Ab März gibt es eine Vollsperrung. Die Arbeiten dauern bis November.

Mehr Freiluftgastronomie in der Bäckergasse

Bäckergasse: Die Stadtwerke werden die Straße in einigen Wochen für Leitungsarbeiten aufreißen, die Stadt wird die Baustelle dann im Sommer übernehmen, um die Fahrbahn neu zu gestalten. Es wird abgesenkte Gehwege und ein Steinpflaster geben, ähnlich wie in der Dominikanergasse.

Während der Bauarbeiten sind die Häuser dann zeitweise nur mit Metallrampen erreichbar, ähnlich wie bei der Sanierung von Maximilianstraße und Fußgängerzone. Auch Freiluftgastronomie wird in der Bäckergasse verstärkt möglich sein. Bis November sollen die Arbeiten im ersten Abschnitt dauern, 2018 ist dann der Rest der Gasse dran. In der Spitalgasse wird 2019/20 gebaut.

MAN-/Ackermannbrücke und Hochablass: An der MAN-Brücke startet die Sanierung der zweiten Hälfte im März. Wie schon im vergangenen Jahr ist mit wenig Auswirkungen auf den Verkehr zu rechnen. An der Ackermannbrücke gehen die Arbeiten weiter. Bis zum Ende des Jahres soll die eigentliche Brücke stehen, dann folgen Asphaltierungsarbeiten, die Umlegung des Verkehrs und der Abbau der Behelfsbrücke. Der Hochablass wird in der zweiten Jahreshälfte saniert. Voraussichtlich ab September bis zum Jahresende wird der Fußgängersteg nicht zur Verfügung stehen. Die Stadt wird in diesem Jahr zudem ein altes Wehr erneuern.

An der B17 wird ab Juni gebaut

Schleifenstraße: In den Osterferien muss hier das Teilstück zwischen Haunstetter Straße und der City-Galerie erneuert werden. Der Theodor-Wiedemann-Tunnel ist aber nicht betroffen. Voraussichtlich am Wochenende vor Ostern soll der Knotenpunkt mit der Haunstetter Straße gerichtet werden, am Osterwochenende selbst ist der Knotenpunkt an der City-Galerie dran.

B2/Meringer Straße: Das Staatliche Bauamt plant, in den Sommerferien die B2 (Meringer Straße) zwischen Hochzoll und Kissing zu sanieren. Es wird eine zweiwöchige Komplettsperre geben.

B17: Zwischen Königsbrunn und Augsburg werden wie berichtet ab Juni Schilderbrücken mit elektronischen Tempoanzeigen installiert. Sie sollen den Stau mindern. Mit Verkehrsbehinderungen durch die Bauarbeiten ist nicht zu rechnen. Von Mai bis Juli wird zudem ein dritter Fahrstreifen zwischen Fußballstadion und Messe gebaut. Hier gibt es Einschränkungen.

Stadtwerke bauen Messstellen in ihre Wasserleitungen

Mühlhauser Straße: Saniert werden die Rampen an der Autobahnauffahrt Augsburg-Ost. In diesem Zug wird auch die Mühlhauser Straße (zwischen AZ-Gebäude und Autobahn) saniert. Dauer: sechs Wochen im Juli/August.

Linie 2: Die Stadtwerke werden auf dem Streckenast nach Haunstetten die Gleise in den Sommerferien sanieren. In diesem Zug wird die Stadt auch die Kreuzungen an der Rumplerstraße und der Bgm.-Ulrich-Straße sanieren.

Karolinenstraße: Die Stadtwerke werden in den Sommerferien in der Karolinenstraße und am Perlachberg Leitungsarbeiten durchführen müssen. Zudem planen die Stadtwerke den Einbau von Messstellen in ihre Wasserleitungen, um Schäden früher zu erkennen. Diese liegen unter diversen Hauptverkehrsstraßen.