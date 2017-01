2017-01-02 06:35:00.0

Augsburg Drei Buben haben die Nase vorn

Die Neujahrsbabys ließen diesmal ein wenig auf sich warten. Der kleine Jonathan kam als Erster um 7.35 Uhr zur Welt. Was sich die Eltern für ihren Nachwuchs wünschen. Von Gerlinde Knoller

Die drei Augsburger Neujahrsbabys 2017 hatten es alle nicht eilig. Keines kam schon in der Nacht, sondern erst am Neujahrsmorgen oder gegen Mittag. Als erstes Neujahrsbaby erblickte der kleine Jonathan um 7.35 Uhr im Josefinum das Licht der Welt, 3340 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß. Er ist der dritte Sohn von Mutter Leila K. (41) und ihrem Mann. Fünf und eineinhalb Jahre alt sind Jonathans Geschwister. Eigentlich hätte der Kleine erst am 3. Januar seinen errechneten Geburtstermin gehabt. Seelenruhig haben deshalb seine Eltern, die in Kriegshaber zuhause sind, noch mit der Familie Silvester gefeiert, mit Feuerwerk, Spaziergang und gemeinsamem Essen. „Ich hatte ganz vergessen, dass ich schwanger bin“, so Leila K.

Kleines Silberkettchen für den neuen Erdenbürger

Als sich nur wenige Stunden nach dem Jahreswechsel die Wehen einstellten, ging’s mit dem Ehemann in die Klinik. Um 6 Uhr früh kamen sie an, knapp zwei Stunden später war Jonathan da. Aufregend war diese Nacht, und doch strahlt Leila K. große Ruhe und Gelassenheit aus. Vor allem Freude. Davon sichtlich angesteckt ist auch eine Tante der Mutter, die dem neugeborenen Buben ein kleines Silberkettchen mit einem orthodoxen Kreuz auf die Brust legt.

„Kinder sind etwas so Wertvolles“, sagt die Mutter, „auch wenn sie uns Eltern immer wieder mit ihrem Chaos, das sie im Haus verbreiten, ans Limit bringen“.

Ihr großer Wunsch für ihren Jonathan ist es, „dass er im Leben glücklich wird“, dass er „Liebe, Zufriedenheit und Geborgenheit“ erfährt. Erfüllt von dieser großen inneren Freude an ihrem Neugeborenen, die alle Müdigkeit und Anstrengung vergessen lässt, sind auch die Eltern Ramona (30) und Florian (30) Ammann. Sebastian heißt ihr erstes Kind, das um 9.27 Uhr als zweites Augsburger Neujahrsbaby im Klinikum Augsburg auf die Welt kam, 3560 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß.

In Erwartung der Geburt Silvester gefeiert

Schon in Erwartung der baldigen Geburt hat das Ehepaar aus Dinkelscherben Silvester gefeiert. Bereits am 25. Dezember hätte das Kind laut Berechnung auf die Welt kommen sollen. So war die Überraschung nicht allzu groß, als sich bald nach Mitternacht die Geburt ankündigte. Relativ „entspannt“ sei Florian Ammann dann gewesen, als er seine Frau mit dem Auto durch den Nebel von Dinkelscherben ins Klinikum gefahren hat.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagen die beiden angesichts ihres Neugeborenen, „fast noch ein bisschen unwirklich“. Sie wünschen ihm „nur das Beste“. Das Kinderzimmer zuhause in Dinkelscherben ist schon fertig eingerichtet, bis hin zu einer Wiege, in der schon der Vater als Baby gelegen hat.

Es wurde Mittag, bis sich das dritte Augsburger Neujahrsbaby ansagte: Um 11.53 Uhr erblickte der kleine Paxton – 3170 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß – im Klinikum Augsburg das Licht der Welt. Seine Mutter Anita Edos (23), aus Nigeria stammend, wurde, als sich die Geburt ihres jetzt zweiten Kindes doch recht rasch ankündigte, mit dem Rettungswagen von Täfertingen nach Augsburg gebracht. Zuvor noch hatte sie in der Afrikanischen Gemeinde in Augsburg den Neujahrsgottesdienst gefeiert.

Dass Gott dieses Kind segne und „dass es einmal eine große Persönlichkeit wird“, das ist ihr Wunsch für den kleinen Paxton.