Augsburg Ein Tusch auf das Thema Sicherheit

Beim Neujahrsempfang der CSU in Pfersee machte sich Gerda Hasselfeldt für die Schleierfahndung stark. Von Peter K. Köhler

Nach dem Terroranschlag von Berlin beherrschte das Thema Sicherheit den Neujahrsempfang des CSU-Ortsverbandes Pfersee. Was Politiker dazu sagen, interessierte viele Pferseer. So mussten im Pfarrsaal Herz Jesu zusätzliche Stühle aufgestellt werden, um allen Platz zu bieten. Denn mit Gerda Hasselfeldt, der Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, hatte der Ortsvorsitzende Bernd Zitzelsberger eine Politikerin der ersten Garde für die Veranstaltung gewonnen.

Deutschland stehe gut da, so Hasselfeldt. Die Wirtschaft wachse, der Arbeitsmarkt ebenso und auch die Renten stiegen. Seit Jahren beschließe der Bundestag darüber hinaus Haushalte, ohne neue Schulden zu machen. „Wir zeigen damit Verantwortung für die nächsten Generationen“, so Hasselfeldt. Die Perspektiven für Deutschland seien also vielversprechend.

Es braucht keine Populisten

Trotzdem machten sich viele Menschen Sorgen, vor allem, weil unser Land viele Flüchtlinge aufnehme. Damit werde auch die Terrorgefahr konkreter. „Wir können echte Flüchtlinge aufnehmen, müssen aber die aussondern, die kein Recht haben, bei uns zu bleiben“, sagte Hasselfeldt. In der Flüchtlingspolitik bräuchte es aber keine Populisten, die lediglich die Sorgen benennen, aber keine Lösungen anbieten. Sicherheit sei seit Langem ein Schwerpunktthema der CSU und viele Regelungen, die ihre Partei lange nicht durchsetzen konnten, würden heute von den anderen Parteien gefordert.

Um sogenannte Gefährder unschädlich zu machen, müsste endlich der Datenaustausch innerhalb Deutschlands, aber auch der ganzen EU verbessert werden, so die Abgeordnete. Auch müssten alle Bundesländer die Schleierfahndung einführen, mit der in Bayern hervorragende Ergebnisse erzielt würden.

Perspektiven vor Ort schaffen

In ihren Ansprachen meinten der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich wie auch Staatssekretär Johannes Hintersberger, dass in vielen Fällen die bestehenden Gesetze ausreichen würden. Man müsse sie nur konsequent durchsetzen. Um das Problem der Zuwanderung von Flüchtlingen zu bewältigen, müsste, so Ullrich, man die Probleme in deren Herkunftsländern lösen. So gelte es, die wirtschaftlichen Verhältnisse dort zu verbessern und Perspektiven für die Bevölkerung zu schaffen.

Oberbürgermeister Kurt Gribl nutzte die Gelegenheit, den Ehren- und Hauptamtlichen zu danken, die im Zuge der Bombenentschärfung an Weihnachten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Auf eine Reihe von Erfolgen verwies Zitzelsberger. So seien sieben Bürgersprechstunden mit jeweils zehn bis 20 Teilnehmern „hervorragend angenommen“ worden.

Vor allem die Bewohner der Senioren-Wohnanlage im Sheridan-Park würden von der neu eingerichteten Bushaltestelle der Linie 42 in der Preßburger Straße profitieren. Sie liege rund 300 Meter näher an ihren Wohnungen. Die Haltestelle werde für gehbehinderte Menschen noch barrierefrei ausgebaut.