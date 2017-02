2017-02-23 10:30:00.0

Augsburg Es gibt Streit um gefällte Bäume vor dem Augsburger Hauptbahnhof

Hat die Deutsche Bahn vor dem Augsburger Bahnhof gesunde Bäume abgeholzt? Ein ÖDP-Stadtrat fordert Konsequenzen, die DB beruft sich auf eine städtische Genehmigung. Und die Stadt? Von Eva Maria Knab

Hat die Deutsche Bahn vor dem Augsburger Hauptbahnhof unzulässigerweise drei kerngesunde alte Bäume abgeholzt? Diese Frage ist zum Streitfall geworden. Laut Stadtrat Christian Pettinger (ÖDP) hat das Unternehmen einen Baumbestand gefällt, den die Stadt zuvor als erhaltenswert eingestuft habe. Die DB widerspricht. Die Bäume seien vorgeschädigt und die Fällung genehmigt gewesen, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Bei der Stadtspitze wollte man auf Anfrage der Redaktion zu dem Fall keine Auskunft geben.

Wer hat die Genehmigung erteilt?

Aus Sicht von Pettinger ist die Abholzaktion im Zuge des Bahnhofsumbaus ein Politikum. Er will Auskunft von Oberbürgermeister Kurt Gribl haben, wie es dazu kommen konnte und wer die Genehmigung erteilt hat. Pettinger macht geltend, Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) habe ihm auf Nachfrage noch Anfang dieser Woche versichert, dass es sich auf dem Bahnhofsvorplatz vor der Post um einen Baumbestand handele, der vom Amt für Grünordnung als erhaltenswert eingestuft worden sei. Kurz darauf seien dann drei der vier Bäume entfernt worden.

Pettinger sagt: „Schon wieder hat ein Bauträger – dieses Mal die Deutsche Bahn – unter den Augen der Öffentlichkeit einen alten, bisher gesunden Baumbestand vernichtet.“ Er fühlt sich an die umstrittene Baumfällung der Gögginger Bürgermeister-Aurnhammer-Straße im Frühjahr 2016 erinnert.

Diese hatte einen Proteststurm in der Bevölkerung ausgelöst und für heftige Debatten im Stadtrat gesorgt. Ähnlich wie damals in Göggingen sei nun auch am Hauptbahnhof der Wurzelbereich der Bäume durch Bauarbeiten schwer geschädigt worden, vergleicht Pettinger. Er fordert, dass die Stadt in solchen Fällen endlich härter einschreiten müsse. Auch im Gögginger Fall seien die Verantwortlichen immer noch nicht belangt worden.

Bei der Stadt gab es am Mittwoch keine Auskunft zu dem aktuellen Streitfall. Pressesprecher Richard Goerlich teilte mit, dass die Anfrage der ÖDP am Donnerstag im Stadtrat behandelt werden soll. Dort wird es voraussichtlich einen umfangreicheren Bericht zu aktuellen Baumfällungen in Augsburg geben. Denn auch WSA-Stadtrat Peter Grab hat eine Anfrage zum Bereich beim Theater gestellt. Dort wurden in der Grünanlage an der Volkhartstraße am Mittwoch zehn Bäume gefällt. Auf dieser Fläche sollen im Vorfeld der Theatersanierung demnächst die Archäologen ihre Suche starten. Später wird dort der Probensaal für das Orchester errichtet.

DB: Bäume mussten Containern weichen

Wie berichtet, sollen am Hauptbahnhof im Zuge des groß angelegten Umbaus vorübergehend Container aufgestellt werden. Sie dienen als Interimsunterkunft für das DB-Reisezentrum und einige Läden aus dem Bahnhofsgebäude. Derzeit wird das Erdreich aufgegraben, um Fundamente aus Beton für die Behelfsbauten zu setzen.

Wie ein Bahnsprecher am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, mussten drei Platanen weichen, um die Container aufstellen zu können. Die Bahn habe zunächst versucht, die Bäume zu retten. Sie seien aber so weit vorgeschädigt, dass eine Fällung aus Sicherheitsgründen unvermeidlich sei, so der Bahnsprecher. Die Untere Naturschutzbehörde bei der Stadt habe die entsprechende Genehmigung erteilt. Auch werde die Deutsche Bahn Ersatzpflanzungen „im erforderlichen Umfang“ durchführen.

Offen blieb am Mittwoch die Frage, ob der vorhandene Baumbestand am Bahnhofsvorplatz, der nun gefällt wurde, überhaupt eine Zukunft gehabt hätte. Denn auch der Bahnhofsvorplatz soll in einigen Jahren umgestaltet werden.