2017-02-13 14:50:00.0

Augsburg Fuggerkeller meldet Insolvenz an

Die Gastronomie im Fuggerkeller und im Damenhof hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb läuft weiter. Es ist nicht die erste Insolvenz der Lokale. Von Miriam Zissler

Erst vor wenigen Wochen gab es beim Fuggerkeller einen Geschäftsführerwechsel: Daniel Debus, der die Geschicke des Damenhofes und Fuggerkellers in der Maximilianstraße ein Jahr geleitet hatte, stieg aus dem Geschäft aus. Es habe „konzeptionelle Unstimmigkeiten“ mit seiner Geschäftspartnerin gegeben, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Maximilian Gust stieg als neuer Geschäftsführer mit ein.

Anstatt mit neuem Konzept neu durchzustarten sieht er sich nun mit einer schwierigen wirtschaftlichen Situation konfrontiert. Die Gesellschaft, die die beiden Gastronomien betreibt, stellte am Amtsgericht Augsburg den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. „Das stimmt. Der Betrieb läuft aber ganz normal weiter“, sagt Maximilian Gust. Bei einem vorläufigen Insolvenzverfahren wird geprüft, ob genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, damit die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt werden. Außerdem muss überprüft werden, ob ein Grund vorliegt, also eine Überschuldung oder eine Zahlungsunfähigkeit. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Christian Plail bestellt. Falls dem Insolvenzverfahren stattgegeben wird, wäre es bereits das Zweite, dass diese beiden Gastronomien innerhalb weniger Jahre treffen würde.

ANZEIGE

Vorgänger gaben 2015 auf

Im September 2015 mussten die vorigen Pächter, die Brüder Marc und Torsten Schiemann, die beiden Lokalitäten ebenfalls aufgeben: Christian Plail, der damals ebenfalls als Insolvenzverwalter eingesetzt war, hatte die sofortige Schließung beantragt.

Die hohen Sanierungskosten hätten das Projekt in eine finanzielle Schieflage gebracht, gaben die Brüder an. Sie hatten ambitioniert das „Schiemanns im Fuggerpalais“ im November 2012 eröffnet. Die beiden Gastronomen, die über viele Jahre hinweg erfolgreich Übernacht, Parklounge und Parkbiergarten betrieben hatten, boten den Gästen dort eine Tapas-Bar, Kaminzimmer, Restaurant und Lounge an. Doch die hohen Sanierungskosten konnten sie nicht wieder reinholen. Die Schulden hingen wie ein Damoklesschwert über den Brüdern. Zudem gab es damals immer wieder Beschwerden wegen zu lauter Partys vom nebenan gelegenen Hotel Drei Mohren. So rief beispielsweise SPD-Chef Sigmar Gabriel einmal an der Hotelrezeption an und beklagte sich über den nächtlichen Lärm.

Ein Jahr blieb der Damenhof damals geschlossen. Er wurde im Juni 2016 von Daniel Debus samt seiner Geschäftspartnerin wieder eröffnet. Die erste Saison im Damenhof lief zufriedenstellend, so der damalige Chef. Im November 2016 folgte wie geplant die Eröffnung des Fuggerkellers.