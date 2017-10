2017-10-22 09:36:09.0

Augsburg Güterzug erfasst Menschen - Hauptbahnhof war komplett gesperrt

Am Hauptbahnhof in Augsburg hat ein Zug am Sonntagmorgen einen Menschen erfasst. Die Polizei ermittelt.

Der Hauptbahnhof in Augsburg war am Morgen gesperrt. Foto: Anne Wall (Symbolbild)