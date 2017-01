2017-01-19 09:00:00.0

Naturschutz Kreis verspricht Hilfe für Krötenretter

Warum die Politik mitten im Winter ans Frühjahr denkt Von Christoph Frey

Derzeit ruht sie noch fest unter einer Laubschicht in der Winterstarre: Die Erdkröte, vom Wissenschaftler Bufo bufo genannt. Doch schon in sechs oder sieben Wochen könnte sie wieder losziehen zu den Laichplätzen. Ab Angang März – Temperaturen von zehn Grad plus vorausgesetzt – beginnt wieder die Zeit der Krötenwanderung. Auch in Königsbrunn und dem Raum Schwabmünchen sind die Tiere dann wieder auf Achse und geraten nicht selten unter eben diese.

Um möglichst viele Kröten zu retten, greift der Bund Naturschutz teils zu extremen Maßnahmen. Denn über die Lechstaustufe 22 südlich von Königsbrunn durften zuletzt nachts keine Autos mehr von und nach Schmiechen fahren. Bereits das dritte Jahr in Folge gab es diese Sperre nun, die in den Augen von Karin Paulus vom Merchinger Bund Naturschutz absolut sinnvoll ist: „Die Tiere sterben nicht nur, wenn sie überrollt werden. Allein der starke Fahrwind reicht aus, um eine Kröte zu töten.“ Schon der Luftzug eines Fahrzeugs, das mit 30 Stundenkilometern unterwegs ist, könne ein Tier umbringen.

Auch im Schwabmünchner Raum sind stets zahlreiche Helfer im Einsatz, um die Tiere sicher über die Straßen zu bringen. Zum Beispiel zwischen dem Schwabmünchner Ortsteil Klimmach und dem Bobinger Ortsteil Waldberg kreuzen Kröten, Frösche und Molche die Fahrbahn. 2015 zählten die Helfer hier annähernd 7000 Amphibien. An diesem Streckenabschnitt werden die Ehrenamtlichen vonseiten der Stadt entlastet. Diese hat dort besondere Leitplanken verbaut, die in den Boden versenkt sind und damit einen Krötenzaun überflüssig machen.

In allen anderen Fällen sollen Amphibienzäune die Tiere stoppen, bevor sie auf den Straßen in den Tod rennen. Dafür werden sie vorzugsweise nächtens von freiwilligen Helfern aufgelesen und in Eimern über die Straße transportiert. Mit rund 6000 freiwilligen Krötenträgern, die an 450 Straßenabschnitten im Freistaat Dienst tun, handelt es sich nach Angaben des Bund Naturschutz um die größte ehrenamtliche Artenschutzaktion Bayerns. Ohne dieses Engagement wären viele Amphibienpopulationen ausgestorben, sagen die Naturschützer, die nun ihrerseits teilweise Opfer des eigenen Erfolgs zu werden drohen: Den Krötentransporteuren mangelt es an Nachwuchs.

So zumindest begründet die Landkreisverwaltung Überlegungen für ein Modell, das auf der Kreisstraße A12 zwischen Wörleschwang und Reutern eingeführt werden soll. Dort rücken auf einer Breite von etwa 900 Metern alljährlich Kröten und Molche in Massen an. Begünstigt werde deren Vorkommen übrigens durch den Biber, der in der Nähe Gewässer aufgestaut habe, welche die Amphibien gut zum Laichen benutzen können. Nun beabsichtigt der Landkreis eine Leiteinrichtung für die Kröten im Liebestaumel einzubauen, damit diese nicht schon auf dem Weg zur Fortpflanzung das Zeitliche segnen. Eine entsprechende Absichtserklärung hat der Bauausschuss des Kreistags jetzt abgegeben.

Die Kreispolitik hat dabei durchaus eigene Interessen im Blick: Fallen die ehrenamtlichen Helfer aus, müssen die Arbeiter des Kreisbauhofs zum Dienst mit dem Eimer schreiten und das kostet Geld. Schon jetzt, so rechnete Tiefbauamtschef Jürgen Lutz den Kreispolitikern vor, kostet Aufstellen und Betrieb des mobilen Krötenzaunes zwischen Reutern und Wörleschwang bis zu 10000 Euro im Jahr, weshalb sich der Einbau einer festen Leiteinrichtung in spätestens 20 Jahren gerechnet habe.

Diese Einrichtung soll Kröten, Molche &Co auf ihrer Wanderschaften zu den eigens für die gebohrten Tunneln leiten, die unter der Straße hindurch führen. Die ersten Durchlässe sind schon gemacht, weitere sollen folgen, wenn die Straße eine neue Deckschicht bekommt. Allein die so genannte Leiteinrichtung kostet rund 280000 Euro, wird aber in etwa zur Hälfte bezuschusst. Doch nicht nur die finanziellen Vorteile lassen Lutz von einem Modell sprechen, das auf Straßen angewandt werden könnte, die auf der Route der Kröten liegen. Es gehe auch um die Verkehrssicherheit, weil keine Menschen mehr bei Dämmerung die Straße überqueren müssten. So ist zum Beispiel im Landkreis Wolfenbüttel der Tod einer Krötenretterin aktenkundig. Sie war im März vor zwei Jahren von einem Auto überfahren worden.

Die jetzigen Amphibiendurchlässe, zu denen die Leiteinrichtung führen soll, haben sich übrigens schon seit einigen Jahren bewährt. Das war nicht immer so. Um die ersten Tunnel, die der Kreis Mitte der 90er Jahre unter der Straße bohren ließ, machten die Kröten einen weiten Bogen. (mit thia)