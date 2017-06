2017-06-28 12:25:00.0

Augsburg Menschen auf den Gleisen: Sperrung des Augsburger Hauptbahnhofs aufgehoben

Am Augsburger Hauptbahnhof waren Menschen auf den Gleisen, die Station war gesperrt. Laut Polizei handelte es sich um Asylbewerber. Für sie bestand offenbar sogar Lebensgefahr.

Weil Menschen auf den Gleisen am Augsburger Hauptbahnhof unterwegs waren, war die Station am Mittwochmorgen zeitweise komplett gesperrt. Über eine halbe Stunde lang wurde der Augsburger Hauptbahnhof von keinem Zug angefahren, stattdessen warteten die Züge an anderen Bahnhöfen.

Nach Auskunft der Polizei hatte ein Güterzug im Bahnhof gehalten, in dem sich sieben Asylbewerber unterschiedlicher Nationalitäten befanden. Diese waren vermutlich in Österreich zugestiegen. In Augsburg kletterten sie aus dem Zug, zwei von ihnen hatten offenbar einen Schwächeanfall erlitten.

Neben der Polizei waren auch zahlreiche Fahrzeuge und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Feuerwehr berichtet, dass sie um kurz nach 9.35 Uhr zum Hauptbahnhof gerufen wurde. Die sieben Personen seien aus einem Anhängerdach herausgeklettert. Aufgrund der unter Spannung stehenden Oberleitung bestand für die Asylbewerber sogar Lebensgefahr, heißt es von der Feuerwehr. Schon eine Annäherung von unter 1,5 Meter an den Fahrdraht könne lebensgefährlich sein. Die Oberleitung wurde daher abgeschaltet. Die Berufsfeuerwehr Augsburg unterstützte beim Öffnen und Kontrollieren der 15 Doppelwaggons. Die Anhänger wurden auch mit einer Wärmebildkamera abgesucht.

Augsburger Hauptbahnhof: Sperrung aufgehoben

Wie die Bahn um 11.20 Uhr meldete, ist die Sperrung des Augsburger Hauptbahnhofs inzwischen aufgehoben. Der Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen. Inzwischen komme es nicht mehr zu Verspätungen, teilte die Bahn kurz darauf mit.

(Stand: 12.25 Uhr. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.)

