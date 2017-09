2017-09-22 15:28:00.0

Augsburg Prostituierte belasten Linus Förster

Prostituierte hatten den Fall ins Rollen gebracht, als sie den Ex-Abgeordneten Linus Förster beim heimlichen Filmen erwischten. Jetzt berichten sie beim Prozess über Details. Von Holger Sabinsky-Wolf

Die Prostituierte, die das Verfahren gegen Linus Förster mit einer Anzeige in Gang brachte, hat den Ex-Landtagsabgeordneten am Freitag als Zeugin belastet. Die Chinesin und eine Kollegin selber Herkunft bestätigten die Vorwürfe aus der Anklage. Und die beiden Asiatinnen nannten Details.

Linus Förster, 52, hatte am 9. September 2016 versucht, die Prostituierte heimlich beim bezahlten Sex zu filmen. Sie bemerkte dies aber und nahm den Speicherchip der Kamera an sich. Als Förster sich den Chip zurückholen wollte, gab es Streit. Der Ex-Abgeordnete verletzte die Liebesdame leicht am Finger und warf sie aufs Bett. Als die Frau und ihre zur Hilfe gerufene Kollegin mit der Polizei drohten, zog Förster sich an und verließ fluchtartig die Bordellwohnung.

Die Prostituierte ging tags darauf mit dem Chip zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei stellte Fotos des Verdächtigen zur Fahndung in ihr Intranet. Wochen später meldete sich Försters Ex-Freundin, eine Polizeibeamtin. Sie hatte ihren früheren Lebensgefährten erkannt.

Prozess gegen Linus Förster: Richter hält Prostituierten Standpauke

Die Vernehmung der Asiatinnen gestaltete sich schwierig, denn wie sich herausstellte, sprechen die beiden Frauen nur ganz wenig Deutsch. Es bedurfte viel Geduld und vieler Nachfragen des Vorsitzenden Richters Lenart Hoesch, um die Aussagen ohne Dolmetscher einigermaßen zu verstehen. So berichteten die Prostituierten am Freitagmittag zum Beispiel, dass Förster eine sehr kleine Kamera ohne Bildschirm verwendet habe. Eine zeigte mit der Hand eine Größe, die nicht einmal einer Streichholzschachtel entspricht.

Zudem erzählten die Frauen, dass Linus Förster vor seinem Verschwinden angekündigt habe, am nächsten Tag zurückzukommen und sich den Speicherchip zu holen. Auch aus Angst vor seiner Rückkehr sei sie am Tag nach dem Vorfall zur Polizei gegangen. Inzwischen arbeite sie in einem China-Restaurant, sagte das Opfer. Ihre Kollegin gab an, mittlerweile Hausfrau zu sein.

Der betroffenen Frau übergab Förster-Verteidiger Walter Rubach noch vor der Zeugenaussage 1250 Euro in bar als Täter-Opfer-Ausgleich. Auch den anderen Opfern hat Förster bereits Entschädigungen bezahlt, die sich auf insgesamt mehr als 30.000 Euro summieren.

Das ist Linus Förster 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Linus Förster heißt eigentlich Heinrich Linus Förster. Den "Heinrich" hat er allerdings abgelegt.



Förster wurde am 2. August 1965 in Augsburg geboren.



Er ging in Augsburg zur Schule, machte sein Abitur und studierte danach an der Uni Augsburg Politik, Geschichte und Volkswirtschaft.



Seine Doktorarbeit verfasste er zum Thema "Systemtransformation am Beispiel der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus".



15 Jahre lang war Förster Vorsitzender des Stadtjugendrings Augsburg.



Seit 2003 saß der Augsburger für die SPD im Bayerischen Landtag. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Uni Augsburg.



Förster war im Landtag stellvertretender Vorsitzender des Auschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen, Vorsitzender des Arbeitskreises für Bundes- und Europaangelegenheiten der SPD-Fraktion und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zudem war er Mitglied im Landesvorstand der Bayern-SPD und Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben.



Privat sind Musik und Theater seine Welt. Er spielt in den Bands "Hopfenstrudel" und "Real Deal" die Backgroundgitarre.



Förster ist nicht verheiratet.

Trotz der Verständigungsschwierigkeiten blieb den Prostituierten eine Standpauke von Richter Hoesch nicht erspart. Denn am Donnerstag waren die beiden ihrer Aussage einfach fern geblieben mit der Begründung, die Anfahrt aus Hessen sei zu weit und zu teuer. Die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg hatte daraufhin einen Vorführbefehl erlassen und den beiden Damen je 500 Euro Ordnungsgeld aufgebrummt.

Die Zeugenpflicht gilt in Deutschland als wichtige Bürgerpflicht, daher fiel die Reaktion des Gerichts harsch aus. Notfalls hätten die beiden Prostituierten am Freitag von der Polizei zum Prozess gebracht werden können. Das wäre problematisch geworden, weil eine der beiden zwei kleine Kinder hat. Doch letztlich kamen die beiden freiwillig.

Auch am dritten Prozesstag ist das Interesse der Öffentlichkeit an dem Sex-Prozess gegen den ehemaligen Landtagsabgeordneten ungebrochen. Schon zum Auftakt war der große Schwurgerichtssaal mit mehr als 200 Zuschauern voll besetzt. Inzwischen ist die Jugendkammer in einen kleineren Saal umgezogen. Doch meist müssen etliche Besucher draußen bleiben, weil der Platz nicht reicht.

Urteil gegen Linus Förster wohl am kommenden Freitag

Neben den Prostituierten haben am Freitag mehrere Beamte der Augsburger Kripo als Zeugen ausgesagt. Dabei wurde deutlich, dass es auf den Computer-Festplatten des Ex-Politikers etliche weitere Videoaufnahmen vom Sex mit Frauen gab. Diese Filme waren aber zum Teil nicht heimlich gedreht worden, zum anderen Teil hatten die betroffenen Frauen keinen Strafantrag gestellt, sagte ein Beamter.

Ausgewertet wurde auch Försters Facebook-Account. Besonderheit: Während der Ermittlungen hat jemand das Passwort geändert, sodass die Kripo zunächst nicht mehr Zugriff hatte.

Das Verfahren wird am Donnerstag kommender Woche fortgesetzt. Dann werden bereits die Plädoyers erwartet. Das Urteil über Linus Förster soll am kommenden Freitag fallen.

