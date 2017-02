2017-02-18 22:50:00.0

Augsburg Protest bei Neujahrsempfang der AfD auf dem Rathausplatz

35 Demonstranten aus dem linken Spektrum halten Plakate in die Höhe. Anders als im Vorjahr kommt es aber zu keinen Störungen. Die AfD-Stadträte kritisieren den Kurs der Stadtregierung Von Stefan Krog

Die AfD-Stadträte Markus Bayerbach und Thorsten Kunze haben beim Neujahrsempfang ihrer Partei am Samstagabend der Stadtregierung vorgeworfen, Überfremdung in Augsburg zu befördern und bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu versagen. Indirekt verknüpften sie die Thematik mit der Flüchtlings-Situation. „Gerade arme Deutsche haben Recht auf Wohnungsbau“, so Bayerbach mit Blick auf die bayerische Verfassung, in deren Artikel 106 der Bau „billiger Volkswohnungen“ als Aufgabe des Staates und der Gemeinden bezeichnet wird.

Obdachlose, Arbeiter, Studenten, EU-Zuwanderer, Behinderte und Flüchtlinge konkurrierten um günstigen Wohnraum. „Unser Oberbürgermeister würde jetzt sagen, dass ich Gruppen gegeneinander ausspiele: Stimmt. Denn sie werden ja in der Realität bei jeder Wohnungsbesichtigung gegeneinander ausgespielt“, so Bayerbach.

Während sich die beiden Stadträte im Stadtrat sonst moderat geben, gab es bei der Parteiveranstaltung am Samstagabend schärfere Töne. „Wenn für Leute, die 60 Jahre lang gearbeitet haben und die in Altersarmut stecken, wenig und für Wirtschaftsflüchtlinge mehr getan wird als das Grundgesetz verlangt, dann ist das nicht mein Deutschland, sondern Merkel-Land“, so Bayerbach unter dem Applaus von etwa 200 Gästen. Stadträte anderer Parteien und Mitglieder der Stadtregierung waren nicht darunter.

Zudem zeichneten die Stadträte ein Bild von Augsburg, das von Überfremdung gekennzeichnet ist. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) habe sich anlässlich des AfD-Neujahrsempfangs vor einem Jahr, als er einen Auftritt von AfD-Chefin Frauke Petry im Rathaus verhindern wollte, als „Hüter der Moral“ aufgespielt. Petry hatte kurz zuvor mit Äußerungen zum möglichen Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge an der Grenze für Schlagzeilen gesorgt. Es gab eine von der Stadt unterstützte große Demonstration auf dem Rathausplatz mit rund 2000 Teilnehmern.

Bei einer nationalistischen Demo von Türken im Sommer auf dem Rathausplatz im Nachgang zur Niederschlagung des Putsches in der Türkei habe die Stadtregierung hingegen nur laue Kritik geübt, so Bayerbach. Gleiches gelte für die Aufführung eines Theaterstücks im Reese-Theater von türkischen Nationalisten vor einigen Wochen (wir berichteten). „Zu diesen Exzessen schweigt die Stadtregierung“, so Bayerbach. Allerdings hatte Gribl im Nachgang zur Demo auf dem Rathausplatz, bei der unter anderem eine türkische Fahne am Perlachturm aufgehängt wurde, von „Entgleisungen“ gesprochen und diese klar verurteilt.

Gastrednerin war Alice Weidel, Mitglied des Bundesvorstands der AfD. Die kommende Bundestagswahl sei aus Sicht der AfD „historisch“, weil sich erstmals die realistische Chance auf einen Einzug ins Parlament biete. In Augsburg hatte die AfD bei der Wahl 2013 mit 5,4 Prozent bei den Zweitstimmen ein bundesweit überdurchschnittliches Ergebnis erzielt.

Weidels zentrales Thema war die Euro-Politik und der Rettungsschirm, den letztlich die Bürger zahlten müssten. Aber auch die Lage an den Außengrenzen der EU und die zeitweise unkontrollierte Zuwanderung waren Themen ihrer Rede. Im Hinblick auf das Agieren der deutschen Behörden beim Berlin-Attentäter Anis Amri sagte sie: „Zum Glück machen die Italiener noch ihren Job.“ Italienische Polizisten hatten Amri auf seiner Flucht im Dezember erschossen.

Die AfD-Veranstaltung wurde von Bereitschaftspolizisten, die rund ums Rathaus standen, abgeschirmt. Etwa 35 Demonstranten aus dem linken Spektrum demonstrierten auf dem Rathausplatz mit Plakaten und Sprüchen gegen die Veranstaltung. Im Gegensatz zum Vorjahr gab es aber keine Störungen beim Empfang. Damals hatten sich mehrere Demonstranten in die Veranstaltung geschmuggelt und hatten sich während Petrys Rede von ihren Stühlen erhoben. Daraufhin kam es zu Handgemengen mit Besuchern. In diesem Jahr gab es strenge Einlasskontrollen durch einen Sicherheitsdienst. Alle Besucher mussten sich anmelden und den Ausweis zeigen.