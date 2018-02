2018-02-07 10:11:00.0

Augsburg Soll das Handy-Verbot an Schulen erhalten bleiben?

Die Politik überlegt, das Handy-Verbot an Schulen zu lockern. Pädagogen und ein Vertreter der Schüler sagen, welche Vorstellungen und Erwartungen sie zu dem Thema haben. Von Tanja Ferrari

Aus unserem Alltag sind Smartphones schon lange nicht mehr wegzudenken. Von Bayerns Schulgeländen wurden sie allerdings vor elf Jahren verbannt. Diese Regelung gilt bis heute. Eltern- und Lehrerverbände zweifeln aber nun immer mehr, ob ein solches Verbot noch zeitgemäß ist. Die CSU im Bayerischen Landtag will das Verbot jetzt lockern. Noch ist offen, wie eine künftige Regelung aussehen wird. Die Ankündigung aus München sorgt auch an Augsburgs Schulen für lebhafte Diskussionen.

Angelika Bayer, Schulleiterin der Gesamtschule Kapellenschule in Oberhausen, steht einer Lockerung des Handyverbots eher kritisch gegenüber. An der Kapellenschule seien Handys im Unterricht und auf dem Schulgelände tabu, sagt sie. Nur mit Erlaubnis eines Lehrers dürften sie in Ausnahmefällen benutzt werden. Ist das Verlangen der Schüler nach dem Smartphone aber doch einmal zu groß, hat das Konsequenzen. „Das Handy wird abgenommen und der Schüler wird es erst nach Schulschluss wiedersehen“, informiert die Schulleiterin.

ANZEIGE

Lebensretter Smartphone 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Grundsätzlich kann jeder Handynutzer in Deutschland mit einer aktivierten SIM-Karte unter der Notrufnummer 112 eine Rettungsstelle erreichen.

Grundsätzlich kann jeder Handynutzer in Deutschland mit einer aktivierten SIM-Karte unter der Notrufnummer 112 eine Rettungsstelle erreichen.

Auch mit speziellen Apps kann ein Notruf abgesetzt werden. Zusätzlich können solche Anwendung den Standort lokalisieren und halten weitere wichtige Telefonnummern bereit.

Auch mit speziellen Apps kann ein Notruf abgesetzt werden. Zusätzlich können solche Anwendung den Standort lokalisieren und halten weitere wichtige Telefonnummern bereit.

Per Notfall-App kann oft mit nur einem Klick ein Notruf versendet werden. Mit Hilfe zuvor hinterlegter Daten wissen die Einsatzkräfte sofort, woher der Notruf stammt, was zu tun ist und welche Angehörigen/Freunde zu benachrichtigen sind.

Per Notfall-App kann oft mit nur einem Klick ein Notruf versendet werden. Mit Hilfe zuvor hinterlegter Daten wissen die Einsatzkräfte sofort, woher der Notruf stammt, was zu tun ist und welche Angehörigen/Freunde zu benachrichtigen sind.

Wenn Internetverbindung besteht, kann der aktuelle Standort mit entsprechenden Daten auch in einer Karten-App wie "Google Maps" angezeigt und übermittelt werden.

Wenn Internetverbindung besteht, kann der aktuelle Standort mit entsprechenden Daten auch in einer Karten-App wie "Google Maps" angezeigt und übermittelt werden.

Wichtig: Per SMS können Rettungsdienste keine GPS-Daten empfangen. Rettungszentralen hingegen können zwar Geräte orten, das dauert jedoch und ist nicht unbedingt genau.

Wichtig: Per SMS können Rettungsdienste keine GPS-Daten empfangen. Rettungszentralen hingegen können zwar Geräte orten, das dauert jedoch und ist nicht unbedingt genau.

Prinzipiell sind Handys mit Satellit per GPS immer leichter zu orten. Dafür muss allerdings die GPS-Funktion eingeschaltet sein.

Prinzipiell sind Handys mit Satellit per GPS immer leichter zu orten. Dafür muss allerdings die GPS-Funktion eingeschaltet sein.

Für Android und iOS gibt es beispielsweise die kostenlose Notruf-App "Echo112". Per Knopfdruck ortet die Funktion den Handynutzer, stellt eine Verbindung zu einer Notrufzentrale im jeweiligen Land her und versendet die GPS-Koordinaten, auf die der Notdienst zugreifen kann.

Für Android und iOS gibt es beispielsweise die kostenlose Notruf-App "Echo112". Per Knopfdruck ortet die Funktion den Handynutzer, stellt eine Verbindung zu einer Notrufzentrale im jeweiligen Land her und versendet die GPS-Koordinaten, auf die der Notdienst zugreifen kann.

Die kostenlosen iPhone-App "Protegon SOS" löst mit nur einem Knopfdruck einen Notruf aus. Die sogenannte GSM-Ortung ermöglicht auch ohne GPS oder WLAN Mobiltelefone ausfindig zu machen.

Suchtgefahr nach Smartphones

Angelika Bayer sagt, dass speziell jüngere Schüler nicht adäquat mit ihren Handys umgehen könnten. Besonders problematisch sei dies vor allem dann, wenn private Konflikte der Schüler mit auf das Schulgelände genommen werden. Die Schulleiterin meint dazu: „Sind Filmchen erst einmal gedreht oder Beleidigungen im Chat verschickt, ist die Schule machtlos und kann nicht mehr viel ausrichten.“ Auch eine mögliche Suchtgefahr, die Smartphones mit sich bringen könnten, dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Angelika Bayer berichtet, dass nach ihrem Kenntnisstand nur ein Schüler der Kapellenschule kein Handy besitze. Sie sagt: „Er möchte nicht davon abhängig und ständig erreichbar sein.“

Regeln sind von Schule zur Schule unterschiedlich

Die Erfahrung zeigt aber nicht nur an der Kapellenschule, dass für viele Schüler der Schulalltag ohne Handy schnell zur Qual werden kann. Ein Handyverbot kann aber auch mal kurzfristig aufgehoben werden. Zum Beispiel können Gesamtschüler in der Mittagspause auch mit ihrem Handy auf dem Schulgelände Musik hören.

Anders sieht die Gesamtsituation an der Heinrich-von-Buz-Realschule aus, die ebenfalls in Oberhausen liegt. „Prinzipiell orientieren wir uns an den Spielregeln des bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. Handys sind im Unterricht und auf dem Schulgelände verboten“, informiert Schulleiter Reiner Wendlinger.

Verwarnung bei einem Verstoß

Bei einem Verstoß gegen das Verbot werde der Schüler zunächst verwarnt. Bei regelmäßigem Missachten der Regelung könne das Handy auch bis Unterrichtsende einbehalten und die Eltern informiert werden, sagt Wendlinger. Als letztes Mittel bei wiederholtem Auftreten schließt der Schulleiter auch einen Verweis nicht aus.

Allerdings haben Handys auch ihren Platz in der Heinrich-von-Buz-Realschule. „Nach Abstimmung mit dem Lehrer dürfen diese zu Recherchezwecken sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden“, sagt er. Nach dem Motto „bring your own device“, erlaube es die Realschule den Schülern, mit ihren eigenen Mobiltelefonen zu arbeiten, so Wendlinger. Unter „bring your own device“ ist zu verstehen, dass die Schüler ihre persönlichen Geräte, beispielsweise Handy, Laptop oder Tablet, aktiv im Unterricht nutzen dürfen. Ein solcher Ansatz biete viele Möglichkeiten für den Unterricht und unterstütze individualisiertes Lernen, findet Wendlinger.

Schülern muss verantwortungsvoller Umgang gelehrt werden

Der Schulleiter vergisst bei aller Aufgeschlossenheit aber auch nicht die Gefahren von Mobiltelefonen im Schulalltag. „Besonders bei Konflikten oder der Diskreditierung einzelner Schüler sinkt die Toleranzschwelle erheblich, wenn Mobiltelefone oder soziale Medien im Spiel sind“, sagt Schulleiter Wendlinger. Deshalb spricht sich der Pädagoge für einen sinnvollen Einsatz von Handys aus: „Ziel sollte es sein, den Schülern die Augen zu öffnen und ihnen so einen verantwortungsvollen Umgang zu ermöglichen.“

Auch Jamal Fischer, Mitglied der Stadtschülervertretung Augsburg, sieht in der Lockerung des Handyverbots viele Chancen. Am Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg dürften speziell Oberstufenschüler im Pausenraum ihr Handy benutzen, informiert der 17-Jährige: „Für den Unterricht hat das Smartphone auch viele Vorteile.“ Nicht nur Fachbegriffe könnten schnell recherchiert werden, auch die Hausaufgaben seien rasch im Kalender gespeichert und würden so seltener vergessen, so Fischer.

Für ausländische Schüler, die noch ihre Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hätten, könne das Smartphone auch sehr nützlich sein. Handys komplett vom Schulgelände zu verbannen, sei aus seiner Sicht keine Lösung: „Verbote sind mitunter auch dazu da, um sie zu brechen. Deshalb ist es sinnvoller, den Umgang mit dem Smartphone frühzeitig zu lernen.“