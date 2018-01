2018-01-15 06:34:00.0

Augsburg Wer wird die nächste Augsburger Shopping-Queen?

Zum fünften Mal gastiert "Shopping Queen" in Augsburg. Ab Montag werden die neuen Folgen ausgestrahlt. Bloggerin Cornelia Kranzfelder und Profiboxerin Nikki Adler sind dabei. Von Miriam Zissler

Ein Thema ist aus dem Leben von Cornelia Kranzfelder nicht wegzudenken: die Mode. Darüber denkt jede Frau nach, mal mehr, mal weniger. Bei der 55-jährigen Augsburgerin ist es eher mehr. Ihre Leidenschaft hat sie nun dazu gebracht, als Teilnehmerin bei der Styling-Dokusendung „Shopping Queen“ mitzumachen. Ab Montag wird die nächste Folge aus Augsburg ausgestrahlt. Es ist bereits das fünfte Mal, dass eine Augsburgerin am Ende der Woche als „Shopping Queen“ gekürt wird.

Aber von Anfang an. „Vor 35 Jahren habe ich gemodelt“, erzählt Cornelia Kranzfelder. Heute nutzt sie die Möglichkeiten des Internets, um ihre modischen Vorlieben in Fotostrecken zu zeigen. Hauptberuflich arbeitet sie seit rund 20 Jahren als Assistentin bei Kuka, in ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit mit der Planung und Realisierung von Fotoaufnahmen und mit der Fertigstellung für ihre Homepage, ihre Seiten in den sozialen Netzwerken Facebook oder Instagram. „Ich habe vor über zwei Jahren die Welt der Blogger entdeckt und mir dann alles selber beigebracht“, erzählt sie.

ANZEIGE

Sie bekommt allerdings Hilfe von ihrem Sohn, der in Köln lebt. „Sobald ich Fragen habe, schickt er mit das passende Youtube-Video. So habe ich gelernt, wie ich mir selber eine Homepage einrichte und bearbeite.“ Seither postet sie auf ihrer Seite www.cochastyle.com regelmäßig neue Fotostrecken und hat dadurch ihre Heimatstadt viel besser kennengelernt.

Auf der Suche nach einer „coolen“ Kulisse hat sie viele Ecken der Stadt für sich entdeckt. „Oft reicht mir schon eine tolle Glasfassade, die schön schimmert, oder eine historische Mauer, wie am Jakoberwall. Wo ich besonders oft unterwegs bin, ist das Industriegebiet im Sheridan. Dort finde ich immer den passenden Hintergrund“, erzählt sie.

Mode für Frauen "um die 50"

Der Name ihrer Seite ist eine Verbindung ihrer beiden Vornamen Cornelia und Charlotta. Inzwischen folgen ihr viele Fans und sie bekommt auch Produkte für ihre Aufnahmen gestellt. Ihren Style beschreibt sie selber mit „ageless“. Sie zeigt, wie sich Frauen „um die 50“ modisch kleiden können, ohne jedem Trend hinterherhechten zu müssen.

Sie kam auf die Idee, sich bei der Shopping-Queen zu bewerben, weil bereits zwei weitere Augsburger Fashion-Bloggerinnen bei dem TV-Format mitgemacht haben. „Warum also nicht ich auch?“, dachte sie sich. Gesagt, getan und genommen: Gedreht wurde die Folge bereits im September. Für Cornelia Kranzfelder war es eine sehr gute Erfahrung.

Mit den anderen „Mädels“ hatte sie richtig viel Spaß. Gemeint sind damit Profiboxerin Nikki Adler, Veronika Hornung, Moderatorin bei Radio Fantasy, Opernsängerin Janel Frazee und Sekretärin Sabrina Schmidtmann. Auch wenn sie über den Verlauf der Augsburger Folge vorab natürlich nichts verraten darf, ist das Motto schon lange bekannt: „Greife zur Schleife – finde das perfekte Outfit rund um dein neues Lieblingsdetail“ lautete die Aufgabe für die fünf Augsburgerinnen.

"Shopping Queen" in Augsburg: Vier Stunden Zeit

Und so funktioniert die Sendung: Jede Kandidatin erhält für die Aufgabe 500 Euro. Innerhalb von vier Stunden müssen die Frauen die passende Kleidung zum Motto finden, zum Friseur gehen und sich schminken lassen. Am Ende einer Woche wird die Shopping Queen von Guido Maria Kretschmer gekürt.

Die Sendung „Shopping Queen“ wird täglich um 15 Uhr auf dem Sender Vox gezeigt.