2018-01-04 00:04:31.0

Fußball Die Kurts kommen

Familien-Trio geht zu Türkspor

Türkspor Augsburg kann gleich drei Neuzugänge begrüßen. Vom Liga-Rivalen SV Cosmos Aystetten wechseln Emre Kurt, 20, und seine beiden Cousins Raif, 28, und Samet Kurt, 24, in den Augsburger Süden. „Eigentlich waren die Transfers erst im kommenden Sommer geplant“, sagt Türkspor-Trainer Herbert Wiest und fügt an: „Umso besser, dass sie schon jetzt zustande kommen, denn wir können jeden Spieler brauchen, der uns sportlich weiterbringt“. Denn Wiest sieht das Trio nicht nur als Verstärkung für sein Team an, sondern möchte nach der Winterpause auch den Konkurrenzkampf anheizen.

Bei Cosmos Aystetten sind die Verantwortlichen dagegen auf die Kurts nicht gut zu sprechen. Nachdem man in der Führungsetage Wind von den Wechselabsichten bekam, drängte man auf eine schnelle Trennung.

ANZEIGE

Dass die Mannschaft damit sportlich geschwächt wird, nimmt Vorsitzender und Mäzen Thomas Pflüger in Kauf: „Wir haben uns bisher sportlich gut verkauft und haben unser Ziel, den Klassenerhalt, bereits erreicht.“ Emre Kurt kam vor der Saison von der zweiten Mannschaft des FCA in die westlichen Wälder, Raif und Emre Kurt kickten vorher beim TSV Schwaben Augsburg.

An kommenden Samstag (18 Uhr) zieht es die Türken wieder in die Halle.

Der amtierende schwäbische Meister nimmt in Schwabmünchen an einem Turnier teil. (oll)