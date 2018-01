2018-01-04 00:02:48.0

Hartes Rennen für Läufer

34. Dreikönigslaufin Aichach

Wenige Tage nach den Silvesterläufen starten die Ausdauersportler am Samstag in Aichach und Lauingen ins neue Jahr. Los geht der 34. Aichacher Dreikönigslauf um 10.30 Uhr im Josef-Bestler-Stadion. „Wir rechnen auf den hügeligen 8,2 Kilometern mit über 300 Teilnehmern“, sagt Josef Lechner als Rennleiter vom LC Aichach. Sebastian Hallmann und Melinda Kaufmann, beide von der LG Stadtwerke München, heißen die Vorjahressieger. Beim 21. Lauinger Dreikönigslauf steht neben dem Rennen über 10 Kilometer ein Halbmarathon auf dem Programm. Der Startschuss fällt um 11 Uhr am Auwaldstadion. Rund 400 Starter erwarten die Veranstalter vom TV Lauingen. (wilm)