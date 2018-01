2018-01-30 00:03:31.0

Handball Haunstetten jubelt

Drittligist nach Sieg auf Platz zwei

Zweiter Sieg im zweiten Rückrundenspiel – der Start ins neue Jahr ist den Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten perfekt gelungen, und nach dem 32:23 (13:10)-Auswärtserfolg beim VfL Waiblingen II ist Haunstetten sogar auf den Verfolgerplatz hinter Spitzenreiter Bietigheim II geklettert. In zwei Wochen (11. Februar) kommt es zum Schlagerduell bei der Bundesliga-Reserve.

In Waiblingen kam es zum erwarteten Schlagabtausch: Die abstiegsbedrohten Gastgeber zeigten sich nicht nur hoch motiviert, sondern auch spielerisch absolut gleichwertig. Waiblingen lag nach 20 Minuten mit 10:6 vorne. Allerdings mussten die Waiblinger hier bereits auf ihre bärenstark aufspielende Lisa Friedrich verzichten, die sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Haunstetten fand in der folgenden Phase zunehmend besser in die Partie: Die eingewechselte Selina Schmidt vernagelte ihr Gehäuse und die TSV-Angreiferinnen agierten jetzt konsequenter. Bis zur Pause traf dann nur noch Haunstetten, nämlich 7 Mal, und drehte damit das Spiel. Die Einheimischen mussten nach Wiederanpfiff ihrem hohen Aufwand Tribut zollen. Beim 21:12 (40.) war so die Vorentscheidung gefallen und das letzte Drittel der Auseinandersetzung verlief dann auch gerechterweise ausgeglichen.

Ziemlich nüchtern analysierte Trainer Vornehm das Geschehen im Anschluss: „Heute haben wir wieder gesehen, dass es ganz nach vorne noch nicht reicht. Dafür sind wir einfach noch zu inkonstant, machen zu viele einfache Fehler und treffen oft die falsche Entscheidung.“ (hv) TSV Frey, Schmidt (Tor); Horner, Duschner (je 6), Schmid (6/3), Bohnet (4), Knöpfle (3), Smotzek Sa., Irmler, Niebert (je 2), Hänsel (1), Toth

Denen gelang nach schier endlos langer Zeit einmal wieder ein Sieg gegen die DJK Waldbüttelbrunn. Mit 32:30 (13:14) bezwang man den Favoriten und behält Anschluss zur Ligaspitze.